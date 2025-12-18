育嬰留停津貼 最長14個月

勞動部昨（17）日預告《就業保險法》修法，共三大重點。首先是有條件延長育嬰留停津貼，未來雙親合計最高可請領14個月；第二是刪除就業保險65歲投保年齡上限；第三是縮短失業給付等待期。

至於上路期程，由於尚待政院、立法院審議，仍需視審議時程而定。

為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動保險司長陳美女昨日說明，勞動部啟動就保法修法，預告期14日，針對三大重點翻修。

首先是擴大加保年齡，陳美女說，現行就業保險適用對象為15歲以上、65歲以下受僱勞工，但年逾65歲繼續在職場上工作，未領取勞保等老年給付的勞工，仍可能面臨非自願失業風險，因此刪除65歲投保年齡上限，提升高齡勞工就業安全保障。

陳美女提到，以去年65歲以上勞保納保人數來看，刪除就保65歲投保年齡上限後，預估就保加保人數約5萬多名。依規定，65歲以上欲加入就保，不能領過勞保老年給付。

其次是育嬰留停新制，陳美女表示，此次增訂規定，讓撫育同一名子女的雙親，皆領滿六個月育嬰留職停薪津貼時，在後續育嬰留職停薪期間，可依規定各再請領第七個月的育嬰留職停薪津貼。換言之，雙親合計最多可領14個月。

津貼財源來自就安基金。依2024年數據來看，若雙親都領滿六個月，預計約有2.2萬人可再多領一個月津貼。

第三，現行失業勞工欲請領失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日推介就業期間，未能順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，自第15日起發給失業給付。修法規劃將現行失業給付等待期條件，由14日縮短為七日。

另外，修法也提高促進就業經費提撥比率，陳美女指出，為因應勞動市場及就業政策變動，適時調整現有或新增措施，以提供各項促進就業措施，協助被保險人提升就業技能，穩定就業。此次規劃將促進就業經費提撥比率，由現行就業保險年度應收保險費10%提高至20%。

此外為擴大基金多元投資，增進運用效益，修法刪除基金不得為權益證券及衍生性金融商品之投資限制。