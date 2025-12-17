台彩今年業績創新高 表揚157位績優經銷商

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣彩券公司董事長黃志宜。記者余承翰／攝影
台灣彩券公司今天舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚157位電腦型與立即型彩券績優經銷商，肯定全國公益彩券經銷商一年來的努力與貢獻。

台彩公司董事長黃志宜表示，今年已進入第5屆發行的第2年，全國彩券經銷商人數已突破7萬人；彩券年度銷售業績也再創下新高，截至今年12月10日，整體銷售業績達到1634.3億元，第5屆公益彩券盈餘亦達到636.39億元，台灣彩券將持續推廣公益彩券理念，把每張彩券背後的善意，轉化為社會福利照護資源，讓公益的力量遍及台灣每個角落。

「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，今年分別在台北、台中、花蓮、及台東舉辦四場宴席，加上外島地區共表揚157位績優經銷商代表，台北場今天於「維多麗亞酒店」宴會廳舉行，董事長黃志宜、副董事長金延華，以及總經理謝志宏均出席，肯定經銷商過去一年的卓越表現與付出。

此外，主管機關財政部國庫署副署長林秀燕與六大彩券工（公）協會代表也蒞臨，共同見證績優經銷商的榮耀時刻；表揚項目包含電腦型與立即型彩券經銷商全國銷售前五名、各縣市銷售前三名以及最佳進步獎，今年也特別新增了公益愛無限獎，為表揚經銷商透過分享自身經驗和故事，讓公益彩券為社會帶來的正面效益被更多人看見。

黃志宜表示，彩券產業能持續穩健發展並再創佳績，要歸功每一位經銷商以及台彩所有同仁們的努力，更要感謝財政部與中國信託商業銀行的指導與支持。今年整體彩券銷售業績累計至12月10日達1634.3億元，其中立即型彩券為860.8億元、電腦型彩券773.5億，雙雙創下公益彩券有史以來的新高。

此外，截自11月底為政府創造的第五屆公益彩券盈餘為636.39億元，盈餘分配用於地方政府社會福利、國民年金補助及全民健保準備金等事項。未來，台灣彩券會持續以負責任態度營造公正、健康且穩定的彩券經營環境，攜手經銷商把每一份彩券背後的善意，挹注社會福利財源，並推廣公益彩券核心價值，讓好事持續發生在台灣這片土地上的每個角落。

台灣彩券公司總經理謝志宏。記者余承翰／攝影
