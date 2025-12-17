稅收可能出現短徵 莊翠雲：非財政不好 預算數跟實徵數間的差距

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立法院財政委員會審查調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請財政部長莊翠雲上午出席報告並備質詢。記者黃義書／攝影
立法院財政委員會審查調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請財政部長莊翠雲上午出席報告並備質詢。

對於今年稅收可能出現短徵，莊翠雲表示出現短徵是因為預算數跟實徵數間的差距，不是財政轉壞或財政不好。就如至11月底，今年歲入實徵數為2兆6350億元，比去年同期還高出539億元。是否會影響中央統籌分配稅款，莊翠雲表示要等到年底精算後才會知道，但財政部必須事先通知地方政府有這個情形。

財政部 稅款 海關

