查到「很有肉」！房地合一這樣申報被鎖定 查稅手段超乎想像

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房市交易大減，加上愈來愈多人使用自住10%優惠稅率，根據財政部統計資料顯示，今年前11月個人房地合一稅收僅約474億元，年減23%，推估全年房地合一稅收，至少年減百億以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於房地合一稅動輒數十萬甚至上百萬元，近年成為稅捐單位查稅重點，尤其是使用10%自住稅率申報，一旦查出避稅，「相當有肉」，相關查核更是仔細。

他表示，近期網路就流傳稅捐機關為查明申報人是否有實際居住，要求社區提供新居裝潢申請資料、入住登記資料、甚至連社區會議、郵務收發管理、門禁進出等資料也都進行調查，不再只是查看水電瓦斯費。

目前房地合一稅率分成二年內45%、二到五年35%、五到十年20%、十年以上15%，以及自住連續滿6年，扣除400萬元後，其他課10%的自住優惠稅率。

由於課稅很重，根據統計，目前房地合一稅以持有五年到十年，繳納20%稅率的為主流，占比逾四成，另外適用400萬免稅，其他10%稅率的案件，也快速升高，占比來到3.16%。

曾敬德提醒，個人房地合一稅的400萬免稅規定，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋滿6年等條件，其中不僅僅要連續設籍滿六年，還要有實際居住的事實，由於稅負金額相差很大，民眾一定要充分了解並完全符合規範。

