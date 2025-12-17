快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

病假扣全勤獎金 採比例原則

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部修正「勞工請假規則」將於明年元旦上路。勞動部昨（16）日提醒，如事業單位訂有全勤獎金制度，勞工若請病假，在扣除全勤獎金限度上，應採取明確「比例原則」，規範只能依照請假未出勤日數比例扣除。

舉例來說，假設勞雇雙方約定每月正常工時工資為33,000元，其中3,000元為全勤獎金，勞工在某一個月請病假一天，其他工作日皆有出勤，則該月全勤獎金扣除，不得超過100元（3,000元÷30天）。勞動部表示，雇主對勞工請病假扣除全勤獎金的額度，若超過按請假天數比例計算，因未符勞工請假規則的請病假期間工資給付最低標準，可依違反勞動基準法規定處罰。

勞動部表示，病假原則上在工作日請休，即使勞工某月所有工作日請病假而全月未出勤，雇主仍僅可按請病假日數扣發全勤獎金。但勞工請病假一次連續超過30工作日者，其第31日開始如遇例假、休息日或國定假日，可併計於請病假期間內。

