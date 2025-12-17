快訊

配偶贈地 自住優稅重新申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台南市財稅局表示，夫妻間贈與雖不課贈與稅，但仍有不少稅務眉角，例如地價稅，原本適用自用住宅用地稅率，在配偶贈與後，必須重新向稽徵機關提出申請，才能繼續適用自住稅率。

許多民眾因配偶間贈與免稅，以為就此「稅稅平安」，但其實不然。依規定，原土地所有權人不論是否依照自用住宅用地稅率課徵地價稅土地，經由贈與、繼承或買賣等方式給地主後，若符合地價稅自住規定，都須重新提出申請，才能適用，就連夫妻間贈與也無法例外。

財稅局舉例，王小姐（化名）的配偶近期將土地過戶給她，兩人仍設籍居住，且維持無出租、未營業，但贈與後，若想繼續適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，王小姐須於地價稅開徵40日（每年9月22日）前提出申請，若經審查核准，則當年度地價稅才可適用優惠稅率；逾期申請者，則自申請次年才能適用。

財稅局強調，納稅義務人只要符合三個要件、二個限制，就可以向地方稅稽徵機關提出地價稅自用住宅用地申請。三個要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記；無出租、無營業；土地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。二個限制則是都市土地面積未超過300平方公尺，非都市土地面積未超過700平方公尺；土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，以一處為限。

