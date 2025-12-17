電動車免稅延長 周五拚三讀

為鼓勵購買電動車，財政部提供貨物稅、使用牌照稅減免，原本將於今年12月31日屆期。立法院財政委員會昨（16）日朝野協商獲共識，將這兩項租稅減免延長五年至2030年12月31日止，最快周五院會三讀。

政府自2016年起提供電動車貨物稅與牌照稅減免，現行期限至2025年12月31日止。貨物稅部分，完稅價格在140萬元以下的新電動車可全額免徵；超過140萬元部分則減半課稅。牌照稅為地方稅，授權地方政府可免徵電動車牌照稅，各地方政府目前皆免徵。

立法院財委會昨日朝野黨團協商，朝野立委對於延長電動車減免貨物稅、授權地方免徵牌照稅年限延長五年至2030年12月31日止，都無異議。

針對先前協商時未達共識部分，昨日立委不再堅持。例如先前部分國民黨立委主張，牌照稅是地方稅，不應「中央請客卻要地方買單」，免徵電動車牌照稅產生的稅損，應由中央彌補，昨日協商過程，在場立委不再堅持。

另外國民黨立委林思銘提案擴大範圍，將純電續航里程（測試值）達80公里以上的油電車，也納入免徵牌照稅範圍。經濟部產業發展署副署長鄒宇新解釋，各國目前都沒有針對油電車補貼，而中央運具電動化及無碳化政策推動對象是純電車，目前國產車沒有符合車輛，預計受惠的都是進口車輛。

討論過程中，林思銘也不再堅持，最後完成協商，貨物稅、牌照稅修法都按照行政院提案通過。

經濟部原先在稅式支出評估報告建議延長四年，但財政部考量2030年減碳目標，最終拍板延長五年。配合立院修法，汽、機車汰舊換新減徵貨物稅措施亦將持續至2030年底，其中汽車最高減徵10萬元、新購車減徵5萬元；機車汰舊換新最高減6,000元、新購減2,000元。綜合評估貨物稅、牌照稅減免及相關經濟效益，合計每年減稅利益約96億元。