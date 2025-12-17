快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

借貸呆帳 不能列扣除額

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，個人間因借貸取得利息收入，屬於《所得稅法》規定的利息所得，應自行辦理綜所稅結算申報，但借貸金錢未獲清償，形成呆帳，則非屬財產交易損失，不能列為申報綜所稅時的扣除額。

舉例來說，蔡先生（化名）2021年3月借給高小姐（化名）1,500萬元，約定借款期間三年，並按年利率3％計算利息，在還款時一次給付，高小姐2024年3月間依照約定清償本金1,500萬元，並依約支付利息135萬元，蔡先生就應在申報當年度綜所稅時，申報這筆利息所得，否則遭國稅局查獲，將核定補稅及裁罰。

北區國稅局表示，私人間資金借貸所給付的利息，因不屬於所得稅法規定應辦理扣繳申報範圍的所得，不會有扣繳憑單，但民眾仍應將收取利息辦理綜所稅結算申報，且因該利息不是來自金融機構，無法適用「儲蓄投資特別扣除額」規定，不得自個人綜合所得總額中減除。另一方面，若是個人借貸金錢未獲清償的損失，因非屬所得稅法所稱「財產交易損失」，即使取有證明文件，仍不可列為綜所稅的扣除額。

國稅局解釋，所得稅法中的「財產交易損失」，是指納稅義務人非經常買進賣出的營利活動而持有的財產，因買賣或交換發生的損失，金錢借貸未獲清償所造成的損失，不屬於財產交易損失範圍，且未獲償還的本金，也不能與已實現的利息所得扣抵。

國稅局呼籲，個人間借貸取得的利息所得，納稅人如因一時疏忽或不熟悉法令，導致短、漏報繳所得稅款，只要在未經國稅局調查或檢舉前，依稅捐稽徵法規定自動補報，並加計利息補繳稅款，可免罰。

國稅局 所得稅 綜所稅

延伸閱讀

天道盟孔雀會長率眾討債 女員工被呼巴掌2下...倒地腦出血險喪命

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

民投公司控郭倍宏借貸5億元匯新帳戶 民事求償遭駁

相關新聞

電動車免稅延長 周五拚三讀

為鼓勵購買電動車，財政部提供貨物稅、使用牌照稅減免，原本將於今年12月31日屆期。立法院財政委員會昨（16）日朝野協商獲...

借貸呆帳 不能列扣除額

財政部北區國稅局表示，個人間因借貸取得利息收入，屬於《所得稅法》規定的利息所得，應自行辦理綜所稅結算申報，但借貸金錢未獲...

配偶贈地 自住優稅重新申請

台南市財稅局表示，夫妻間贈與雖不課贈與稅，但仍有不少稅務眉角，例如地價稅，原本適用自用住宅用地稅率，在配偶贈與後，必須重...

病假扣全勤獎金 採比例原則

勞動部修正「勞工請假規則」將於明年元旦上路。勞動部昨（16）日提醒，如事業單位訂有全勤獎金制度，勞工若請病假，在扣除全勤...

免役率高達16%...用假病歷躲兵役？律師警告：刑責可能一路疊加

近期，台灣演藝圈爆發多起藝人涉嫌逃避兵役案件，引發社會高度關注。兵役制度不僅是國防問題，更涉及法律義務、社會公平與公信力，逃兵役事件不僅挑戰法律底線，也考驗社會對「人人平等服役」的期待。

尾牙聚餐刮獎金 台彩推新刮刮樂「百萬年終獎金」

台灣彩券公司今天推出刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價200元，頭獎100萬元共有60個，是目前市面上百萬獎項個數最多的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。