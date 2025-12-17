借貸呆帳 不能列扣除額

財政部北區國稅局表示，個人間因借貸取得利息收入，屬於《所得稅法》規定的利息所得，應自行辦理綜所稅結算申報，但借貸金錢未獲清償，形成呆帳，則非屬財產交易損失，不能列為申報綜所稅時的扣除額。

舉例來說，蔡先生（化名）2021年3月借給高小姐（化名）1,500萬元，約定借款期間三年，並按年利率3％計算利息，在還款時一次給付，高小姐2024年3月間依照約定清償本金1,500萬元，並依約支付利息135萬元，蔡先生就應在申報當年度綜所稅時，申報這筆利息所得，否則遭國稅局查獲，將核定補稅及裁罰。

北區國稅局表示，私人間資金借貸所給付的利息，因不屬於所得稅法規定應辦理扣繳申報範圍的所得，不會有扣繳憑單，但民眾仍應將收取利息辦理綜所稅結算申報，且因該利息不是來自金融機構，無法適用「儲蓄投資特別扣除額」規定，不得自個人綜合所得總額中減除。另一方面，若是個人借貸金錢未獲清償的損失，因非屬所得稅法所稱「財產交易損失」，即使取有證明文件，仍不可列為綜所稅的扣除額。

國稅局解釋，所得稅法中的「財產交易損失」，是指納稅義務人非經常買進賣出的營利活動而持有的財產，因買賣或交換發生的損失，金錢借貸未獲清償所造成的損失，不屬於財產交易損失範圍，且未獲償還的本金，也不能與已實現的利息所得扣抵。

國稅局呼籲，個人間借貸取得的利息所得，納稅人如因一時疏忽或不熟悉法令，導致短、漏報繳所得稅款，只要在未經國稅局調查或檢舉前，依稅捐稽徵法規定自動補報，並加計利息補繳稅款，可免罰。