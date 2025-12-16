刮刮樂「百萬年終獎金」登場 最多百萬獎的刮刮樂

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刮刮樂「百萬年終獎金」新品上市。（台彩提供）
台灣彩券公司16日推出刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價新臺幣200元，票面以上班族手握鈔票雀躍歡呼，呈現年終獎金到手時的興奮感，頭獎100萬元共有60個，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，要讓民眾在年終歡聚時刻體驗「即刮即樂」的刮獎樂趣，並增加刮中百萬獎的機會與期待，帶動尾牙聚會、派對時刻的熱鬧氣氛，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元。

「百萬年終獎金」每張售價200元，票面中上班族手握大把鈔票開心雀躍，背景以飛灑的金幣為襯托，傳達民眾對於豐厚年終獎金到手時的興奮感，玩法豐富多元有趣，只要刮出「鈔票」符號就得獎金500元，獎項規劃更是目前市面上百萬獎項個數最多的遊戲，頭獎100萬元多達60個，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元，總中獎率33.72%。推薦民眾迎接年終歡聚時刻就要與同事或三五好友相約刮獎趣，不只能炒熱尾牙、聚會氣氛，還有機會刮出獎金，放大自己的年終。

年終獎金 頭獎 刮刮樂

