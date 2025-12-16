免役率高達16%...用假病歷躲兵役？律師警告：刑責可能一路疊加
台灣兵役制度與逃役面臨的法律責任
近期，台灣演藝圈爆發多起藝人涉嫌逃避兵役案件，引發社會高度關注。兵役制度不僅是國防問題，更涉及法律義務、社會公平與公信力，逃兵役事件不僅挑戰法律底線，也考驗社會對「人人平等服役」的期待。
法律義務與制度現況的落差
依照現行兵役制度，台灣男性人民負有服兵役的義務。近期有部分涉案藝人遭控透過偽造或操控體位判定等不法手段，試圖規避兵役。公眾人物的行為引發社會強烈不滿，更突顯出台灣整體免役率偏高（約 16%），遠高於國際水平的結構性問題。
逃役行為涉犯罪責
逃避兵役的行為，無論是藝人或一般民眾，都可能面臨數罪並罰的刑事責任。主要涉及的法律責任包括《妨害兵役治罪條例》；若透過仲介或集團操作，刑責甚至會加重。其次，若涉及偽造病歷或診斷證明文件，將觸犯「偽造文書罪」。再者，提供不實病歷或診斷證明，導致公務員登載不實，則可能構成「使公務員登載不實罪」。
兩岸律師楊軒廷呼籲：兵役是國安與公平基石
逃兵役案件提醒我們，兵役制度不僅是法律義務，更是社會公平與國防安全的基石。任何企圖透過不法手段規避兵役的行為，最終都將面臨法律追訴。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言