免役率高達16%...用假病歷躲兵役？律師警告：刑責可能一路疊加

台灣兵役制度與逃役面臨的法律責任

近期，台灣演藝圈爆發多起藝人涉嫌逃避兵役案件，引發社會高度關注。兵役制度不僅是國防問題，更涉及法律義務、社會公平與公信力，逃兵役事件不僅挑戰法律底線，也考驗社會對「人人平等服役」的期待。

法律義務與制度現況的落差

依照現行兵役制度，台灣男性人民負有服兵役的義務。近期有部分涉案藝人遭控透過偽造或操控體位判定等不法手段，試圖規避兵役。公眾人物的行為引發社會強烈不滿，更突顯出台灣整體免役率偏高（約 16%），遠高於國際水平的結構性問題。

逃役行為涉犯罪責

逃避兵役的行為，無論是藝人或一般民眾，都可能面臨數罪並罰的刑事責任。主要涉及的法律責任包括《妨害兵役治罪條例》；若透過仲介或集團操作，刑責甚至會加重。其次，若涉及偽造病歷或診斷證明文件，將觸犯「偽造文書罪」。再者，提供不實病歷或診斷證明，導致公務員登載不實，則可能構成「使公務員登載不實罪」。

兩岸律師楊軒廷呼籲：兵役是國安與公平基石

逃兵役案件提醒我們，兵役制度不僅是法律義務，更是社會公平與國防安全的基石。任何企圖透過不法手段規避兵役的行為，最終都將面臨法律追訴。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。