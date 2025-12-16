尾牙聚餐刮獎金 台彩推新刮刮樂「百萬年終獎金」

台灣彩券公司今天推出刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價200元，頭獎100萬元共有60個，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，要讓民眾在年終歡聚時刻體驗「即刮即樂」的刮獎樂趣，並增加刮中百萬獎的機會與期待，帶動尾牙聚會、派對時刻的熱鬧氣氛，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元。

台彩指出，「百萬年終獎金」每張票面中上班族手握大把鈔票開心雀躍，背景以飛灑的金幣為襯托，傳達民眾對於豐厚年終獎金到手時的興奮感，玩法豐富多元有趣，只要刮出「鈔票」符號就得獎金500元，獎項規劃更是目前市面上百萬獎項個數最多的遊戲，頭獎100萬元多達60個，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元，總中獎率33.72%。