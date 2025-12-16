KPMG 揭露企業前瞻藍圖

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會昨天共同舉辦2025安侯建業領袖學院《邁向2026：掌舵亞洲・打造企業前瞻藍圖》論壇。KPMG／提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會昨天共同舉辦2025安侯建業領袖學院《邁向2026：掌舵亞洲・打造企業前瞻藍圖》論壇。KPMG／提供

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會昨（15）日舉辦2025安侯建業領袖學院《邁向2026：掌舵亞洲・打造企業前瞻藍圖》論壇，邀請產官學界專家剖析全球產業趨勢、亞洲資產管理中心策略優勢，並解析CEO當前關注挑戰與因應方向。

台灣董事學會理事長周行一強調「全人均衡理財」概念，企業資產管理亦然，須透過正確財務策略，強化並持續培養關鍵資產、經營好本業，才能提升公司價值。面對企業傳承，接班人更須清楚公司最核心資產為何，才能讓企業與資產持續傳承與長久發展。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，企業歷經地緣政治緊張、供應鏈重組及通膨等多重挑戰，如何在高度不確定環境中維持穩健成長，是2026年核心課題。亞太地區是全球經濟成長主要引擎，各國積極推動資產管理中心布局，台灣也設立「亞洲資產管理中心高雄專區」，協助企業靈活運用資金、強化資產管理與策略投資。

台經院研究六所所長吳孟道指出，「挑戰與機遇並存」是2026年全球產業發展寫照。美國關稅政策不確定性與貿易碎片化持續影響全球經貿；但AI大變革有機會催生全新產業型態，注入成長動能。

KPMG安侯建業風險顧問服務副總經理張惠欣指出，面對台灣家族辦公室與高資產客戶多元需求，金融機構應整合專業資源，提供一站式跨境資產管理服務，並導入如金融資產組合擔保融資、私募基金及家族辦公室諮詢等創新工具。

論壇同時發布《2026 KPMG CEO前瞻洞察》，KPMG安侯建業執行長施威銘指出，調查顯示81％企業領袖對國內景氣具信心，但對全球經濟信心僅68％，71％的CEO將AI列為首要投資項目，但仍有24％企業停留在試驗階段；永續發展方面，61%的CEO對2030年淨零目標具信心，44％已將ESG納入核心策略。

展望2026年，施威銘認為，全球經濟將低速成長，須留意高關稅政策、地緣政治緊張與貿易碎片化風險。

