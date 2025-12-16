快訊

農業設施免房屋稅 有條件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台南市財政稅務局表示，農業資材室等建築物仍屬房屋稅課徵範圍，應申報設立房屋稅籍，但若作為專供存放農機具倉庫或堆肥舍等，依房屋稅條例規定可享有免稅優惠。

財稅局表示，依《農業發展條例》規定，農業設施面積在45平方公尺以下，且屬一層樓建築，免申請建築執照，因此有部分民眾誤以為，這類免申請建照的農業資材室，也可免徵房屋稅，而未向稅捐稽徵機關申報。

依建築法規定，農業資材室是定著於土地上具有頂蓋、樑柱或牆壁的建築物，財稅局表示，這是屬房屋稅課徵範圍，應於建造完成日起算30日內向房屋所在地稽徵機關申報設立房屋稅籍。

財稅局指出，農業資材室如作為專供存放農機具倉庫或堆肥舍等，依房屋稅條例規定可享有免稅優惠；若該房屋作為農產加工使用，如醃漬蔬菜、集貨包裝等用途，因屬加工行為，不在免稅範圍，仍須課徵房屋稅。

