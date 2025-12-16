快訊

管理員代收稅單 也算送達

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

新竹縣稅務局提醒，稅捐文書以雙掛號方式寄送時，納稅人如為公寓大廈住戶，通常由大樓管理人員代收後，就屬於合法送達，納稅人若未在期限內繳納，仍會被依法移送執行分署強制執行。

愈來愈多民眾住在有管理員代收信件與包裹的公寓大樓或集合住宅，若沒有定期每日去領取包裹，容易出現有即時性信件或包裹未能親自即時處理的情況。

稅務局表示，近期有民眾反映沒有收到稅單，後來查到是社區管理員代為簽收信件，所以不知道有欠稅，質疑送達有問題，認為稅務局不應移送執行。

稅務局解釋，公寓大廈管理委員會僱用的管理員，其所提供工作項目包括為公寓大廈住戶接收文件，性質上應屬全體住戶受僱人，因此稅務文件由大廈管理員簽收，符合行政程序法規定，收受政府文書已是合法送達。

