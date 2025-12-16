快訊

全台單一自住「豪宅線」 出爐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房屋示意圖。記者游智文／攝影
房屋示意圖。記者游智文／攝影

囤房稅2.0去年上路後，全國單一自住稅率降至1％，但房屋現值須低於一定金額。全台22縣市皆已公布明年所適用房屋稅「豪宅線」，台北市267萬4,200元仍為全台之冠，但其中有八縣市往下調，代表標準加嚴。

若扣除離島，以台北市豪宅線調降5.9％最多，台東縣調升10.18％最多。

囤房稅2.0規定，納稅人本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶房屋供自住，稅率可自1.2％降至1％，但若持有房屋現值超過各縣市自訂的「房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額」（單一自住豪宅線），即使全國單一自住，仍須適用1.2％稅率。

各縣市去年首次公布標準後，今年已全數公布明年標準。台北市明年期房屋稅單一自住豪宅線為267萬4,200元，也就是說，房屋現值超過此金額，將視為豪宅，不能適用1％稅率。

新北市「豪宅線」訂在234萬8,900元、加嚴0.06％；桃園市為181萬8,000元、調高2.28％；台中市為153萬5,400元、調高3.64％；台南市為157萬4,900元、調高3.14％；高雄市217萬7,500元、微幅調降0.1％；新竹縣184萬5,300元、調高0.88％；新竹市為185萬6,600元、調降1.15％。

其他縣市中，調降豪宅線的還包括南投縣169萬4,100元；花蓮縣為142萬4,400元；澎湖縣為204萬6,900元；連江縣為91萬5,100元。

房產專家表示，通常使用坪數愈大、建造材料愈好、屋齡愈新、愈靠近繁榮地段，房屋評定現值越高。

因此加嚴調降豪宅線的這些縣市主要受屋齡影響，再加上精華地區已趨飽和，新推建案多處於蛋白區，所以金字塔豪宅房屋現值降低；調高豪宅線的縣市，多有熱門重劃區開發，例如桃園、台中、台南，造成房價在當地屢創新高，才連動提高豪宅現值。

豪宅 囤房稅

