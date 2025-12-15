快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

北市陸保廠地上權案面積增加 權利金底價逾66.8億元

中央社／ 台北15日電
財政部今天表示，位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，基地總面積將增加82平方公尺，調整後基地總面積1.5918公頃，權利金底價新台幣66.8億元，預計本週四辦理更正公告。 圖／聯合報系資料照
財政部今天表示，位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，基地總面積將增加82平方公尺，調整後基地總面積1.5918公頃，權利金底價新台幣66.8億元，預計本週四辦理更正公告。 圖／聯合報系資料照

財政部今天表示，位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，基地總面積將增加82平方公尺，調整後基地總面積1.5918公頃，權利金底價新台幣66.8億元，預計本週四辦理更正公告。

財政部國產署北區分署11月24日公告六張犁陸軍保養廠C區基地設定地上權標的，招標公告面積1.5836公頃。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會說明，由於公告招標期間有業者洽詢台北市政府，北市府說明鄰近地號土地應依都市計畫規定納入建築基地，且須依規於鄰接道路境界線留設5公尺以上人行步道，因此有增列鄰近國有土地的必要。

根據國產署北區分署更正土地清冊資料，此標的土地面積將增加82平方公尺，基地總面積為1.5918公頃，當期土地申報地價不變，權利金底價將增加約3442萬元至66億8111萬餘元。

李政宗表示，地上權存續期間及地租年息率維持原條件，預計12月18日辦理更正公告，明年1月19日開標。

李政宗說明，此標的屬大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的台北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優。

台北101 國產署 地上權

延伸閱讀

文化小旅行一百點到位 北市議員嘆：當地人都不認識

北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

外送員休克昏迷命危 北市消防急救後恢復心跳

遭通緝假神醫提領詐款 北市警依現行犯逮捕送辦

相關新聞

買氣冷！專家：今年個人房地合一稅收恐年減逾百億元

信義房屋統計財政部最新資料顯示，今年11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月個人房地合一...

北市陸保廠地上權案面積增加 權利金底價逾66.8億元

財政部今天表示，位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，基地總面積將增加82平方公尺，調整後基地總面...

244萬免稅額怎麼送？地政士：別弄錯了！這樣做才是正解

每年每人有244萬元贈與稅免稅額，許多父母用來移轉不動產給小孩，尤其是年底，跨年累計免稅額有488萬，父母兩人合計更有976萬元，一次就有足夠免稅額移轉房子，完全不用繳贈與稅，許多人認為是妙招。

【專家之眼】總算短徵了！不是稅收停滯 是校正回歸

財政部近期公布之「114年11月全國賦稅收入初步統計」顯示，1至11月累計實徵淨額，占累計分配預算數的達成率為98.9%...

新聞中的法律／外商降低扣繳稅率 三方式

外商在台灣提供勞務取得報酬，依規定，台灣方面給付報酬時，應依《所得稅法》規定，按20％扣繳率扣取稅款，不過實際上，營利事...

行動支付優惠 再延三年

財政部日前修正相關規範，小商家導入行動支付，營業稅可享1％優惠的鼓勵措施，原本實施至今年底，將再延長三年至2028年12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。