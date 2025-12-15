北市陸保廠地上權案面積增加 權利金底價逾66.8億元

財政部今天表示，位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，基地總面積將增加82平方公尺，調整後基地總面積1.5918公頃，權利金底價新台幣66.8億元，預計本週四辦理更正公告。

財政部國產署北區分署11月24日公告六張犁陸軍保養廠C區基地設定地上權標的，招標公告面積1.5836公頃。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會說明，由於公告招標期間有業者洽詢台北市政府，北市府說明鄰近地號土地應依都市計畫規定納入建築基地，且須依規於鄰接道路境界線留設5公尺以上人行步道，因此有增列鄰近國有土地的必要。

根據國產署北區分署更正土地清冊資料，此標的土地面積將增加82平方公尺，基地總面積為1.5918公頃，當期土地申報地價不變，權利金底價將增加約3442萬元至66億8111萬餘元。

李政宗表示，地上權存續期間及地租年息率維持原條件，預計12月18日辦理更正公告，明年1月19日開標。

李政宗說明，此標的屬大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的台北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優。