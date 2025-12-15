買氣冷！專家：今年個人房地合一稅收恐年減逾百億元

信義房屋統計財政部最新資料顯示，今年11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月個人房地合一稅收474.3億元，則是年減23%。

信義房屋推估，今年全年房地合一稅至少年減百億以上，不僅反映市場交易量衰退，另一方面也顯示在房價脫離上漲期之下，讓房地合一稅收短少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收減少有喜有憂，比較好的是房價也趨於平穩，對於需要購屋的民眾可以慢慢選慢慢看，憂的是稅收減少可能影響財政收入。

不過，曾敬德指出，房價大漲過後，房地合一稅收還是蠻驚人的，近期網路就流傳稅捐機關要求社區，提供房地新居裝潢、住戶資料表、參加社區會議、房地入住登記、郵務收發管理及門禁進出紀錄等資料，他建議民眾要節稅一定要完全符合相關規定。

統計顯示，今年11月個人房地合一稅收為41.4億元，年減20%，若以區域來看，過去常由台中市稅收領先的現象已改變，11月新北市成為個人房地合一稅收的稅收王，11月新北市個人房地合一稅收高達13.3億元，逆勢增加35%，其次是台中市的7.4億元、年減25%，高雄市稅收6億元、年減13%，台北市稅收4.7億元、年減4%，桃園市則是3億元、年減幅度高達62%。