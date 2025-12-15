244萬免稅額怎麼送？專家：別弄錯了！這樣做才是正解

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
每年每人有244萬元贈與稅免稅額，許多父母用來移轉不動產給小孩，尤其是年底，跨年累計免稅額有488萬，父母兩人合計更有976萬元，一次就有足夠免稅額移轉房子，完全不用繳贈與稅，許多人認為是妙招。

不過，資深地政士表示，這種方式其實有增值稅以及房地合一稅問題，並非最好方式。如果條件允許，採取現金贈與，或先賣房子再現金贈與，再由小孩自行買房，才能真正完美節稅。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，由於贈與不動產贈與稅，是以房屋及土地公告現值來計算，而市價1千萬元房子，公告價值可能只有300萬元，只要利用跨年贈與就可一次登記完成，因此利用免稅額移轉不動產，現在相當風行。

但這其實有兩大問題，首先是依照土地稅法第5條規定，贈與不動產仍需繳納土地增值稅，而土地增值稅是個大麻煩。

原因無它，如果是買賣，自用住宅可使用優惠稅率10%，但贈與案件並非買賣案件，只能適用一般稅率，也就是20%、30%、40%，稅額算起來動輒數十萬甚至上百萬，是一筆很大負擔。

鄭文在表示，最近就有一對父母請他們運用贈與稅免稅額，把名下一間市價近2000萬的舊房子過戶給小孩，由於公告現值僅約600萬，運用跨年免稅額，一次就可移轉完成，不用繳納贈與稅。

不過，當他們算出土地增值稅要繳約60萬元時，這對父母立刻打了退堂鼓。

鄭文在表示，贈與不動產，除了土增稅，未來子女出售房子，房地合一稅也是一大負擔。以市價1千萬房屋，以300萬元公告現值贈與給子女來說，未來子女再出售時，若同樣以1千萬元出售，將無形中產生700萬元的獲利。

而依照持有期間不同，出售時乘上15%、20%、30%、45%的稅率，換算必須繳納105萬～315萬元不等的房地合一稅，金額不小。

即使連續自用住滿6年沒有出租營業，主張400萬元免稅額及10%優惠稅率，仍需要繳納近30萬元的房地合一稅（即700萬元-400萬元=300元×10%），也是一筆高額的負擔。

鄭文在表示，如果父母經濟良好，那麼採取現金贈與是比較好的方式，跨年免稅額可達976萬，送給小孩後，再由小孩拿去買房，事後再持續贈與幫忙繳貸款，即可避開增值稅以及日後出售房地合一稅問題。當然父母也可先賣房拿回現金，再採現金贈與，也可達到同樣目的。

免稅額 房地合一稅

