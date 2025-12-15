快訊

行動支付優惠 再延三年

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

財政部日前修正相關規範，小商家導入行動支付營業稅可享1％優惠的鼓勵措施，原本實施至今年底，將再延長三年至2028年12月31日，且自明年起擴大範圍，如果引進KIOSK機結帳收款也能適用，但同時也訂定停止適用條款。

營業人每月銷售額超過20萬元，須開立發票、適用營業稅率5％，但為鼓勵小商家導入行動支付，財政部訂定規範，導入行動支付且符合一定要件的小規模營業人經申請核准，即使營業額超過20萬元，仍可採查定課徵營業稅，適用1％稅率。

這項優惠將於今年底屆期，財政部近日發布修正，延長三年至2028年底，並訂定出現三種情況將停止適用。

首先，是單季行動支付比率為零；第二，是累計行動支付比率未達設定目標；第三，單季實際銷售額達240萬元。

行動支付 營業稅 財政部

相關新聞

【專家之眼】總算短徵了！不是稅收停滯 是校正回歸

財政部近期公布之「114年11月全國賦稅收入初步統計」顯示，1至11月累計實徵淨額，占累計分配預算數的達成率為98.9%...

新聞中的法律／外商降低扣繳稅率 三方式

外商在台灣提供勞務取得報酬，依規定，台灣方面給付報酬時，應依《所得稅法》規定，按20％扣繳率扣取稅款，不過實際上，營利事...

租稅減免再延長 小吃店用行動支付或KIOSK可享1%營業稅

財政部於12日修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，名稱並改為「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資...

