行動支付優惠 再延三年

財政部日前修正相關規範，小商家導入行動支付，營業稅可享1％優惠的鼓勵措施，原本實施至今年底，將再延長三年至2028年12月31日，且自明年起擴大範圍，如果引進KIOSK機結帳收款也能適用，但同時也訂定停止適用條款。

營業人每月銷售額超過20萬元，須開立發票、適用營業稅率5％，但為鼓勵小商家導入行動支付，財政部訂定規範，導入行動支付且符合一定要件的小規模營業人經申請核准，即使營業額超過20萬元，仍可採查定課徵營業稅，適用1％稅率。

這項優惠將於今年底屆期，財政部近日發布修正，延長三年至2028年底，並訂定出現三種情況將停止適用。

首先，是單季行動支付比率為零；第二，是累計行動支付比率未達設定目標；第三，單季實際銷售額達240萬元。