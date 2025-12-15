快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的法律／外商降低扣繳稅率 三方式

經濟日報／ 徐瑩瑩

外商在台灣提供勞務取得報酬，依規定，台灣方面給付報酬時，應依《所得稅法》規定，按20％扣繳率扣取稅款，不過實際上，營利事業有三條路可降低扣繳率，減少在台繳納稅款。

首先，適用租稅協定營業利潤免稅；其次，適用所得稅法第25條，技術服務報酬適用15%；第三，以所得來源認定原則規定，核實計算所得額。

這三種方式，都須向國稅局申請核准或認定，此外適用條件與效果都有一些差異，外國營利事業如想申請，應特別留意並綜合評估。

以適用條件而言，如要適用租稅協定，外國營利事業應取得與台灣有簽署所得稅協定國家所核發的居住者證明，且應載明該外商就「所得稅」為當地之稅務居民，且如外商擬申請多年度適用，則所有年度都應有居住者證明。

另外，若要適用所得稅法第25條，申請主體要件是三條路中最為簡便，僅規定須為總機構在台灣境外的營利事業，不論該外商在台是否有固定營業場所或營業代理人；但對於客體要件卻較為嚴格，僅限四種類型服務且須「成本費用分攤計算困難」。

實務上，不乏有申請案件以成本加成收取服務報酬，被稽徵機關質疑是否符合「成本費用分攤計算困難」；也有稽徵機關鑑於現今資訊系統發達，而要求外商詳細說明服務報酬「成本費用分攤計算困難」情形。

第三，若要採核實認定，這類型案件審理，稽徵機關對於實際成本費用範圍與憑證都會確認，反觀外國營利事業，出於機密或提示文件困難考量而多有不願，因此這類申請案審理期間通常較長，申請難度也較高。

目前稽徵機關有接受外國營利事業未提示實際資料，而按服務項目適用同業利潤標準淨利率核定案例，適當緩解徵納雙方分歧，後續發展值得留意。

此外這類申請案還可配合所得來源認定原則第10點第三項規定，以會計師查核簽證報告、移轉訂價證明文件、工作計畫紀錄或報告等主張境內利潤貢獻程度，則所得額將再乘以境內利潤貢獻度，得出歸屬於中華民國境內之營業利潤計稅。

實務上，合約內容可能複雜多元，例如外商取得勞務報酬可能包含服務報酬與績效獎金，兩者均可申請適用租稅協定營業利潤免稅與所得來源認定原則第15點規定，但僅服務報酬可申請適用所得稅法第25條，因此服務報酬與績效獎金比重高低，將影響課稅所得額。

由於一份合約僅能申請一種優惠扣繳稅率，因此外國營利事業在評估採行何種方式時應整體評估；如遇核准期間屆期或合約續簽，外國營利事業也得重新檢視擬採行方式。

建議外商應綜合評估申請效益及所需成本，採取對自身最有利方式，在取得稽徵機關核准前，給付人於給付時仍應按20%扣繳率扣取稅款；待取得適用核准後，另案申請退還溢繳稅款。

此外財政部近年考量法令整體一致性，陸續修訂上述三種方式的退還扣繳稅款期間，原則上均延長為十年，惟因相關法令修訂時點不一，於修正生效時原已逾五年時效者，即不適用修正後規定。如有過往合約可申請適用，務必確認期限。（勤業眾信稅務部資深會計師徐瑩瑩口述，記者翁至威整理）

所得稅 稅款 免稅

延伸閱讀

海巡退休上校淪共諜 不只判刑...喪失請領退除給與權利還被討513萬

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

柯文哲批審理非直播「做半套」...抗告失敗確定 端木正部分不得公播

相關新聞

【專家之眼】總算短徵了！不是稅收停滯 是校正回歸

財政部近期公布之「114年11月全國賦稅收入初步統計」顯示，1至11月累計實徵淨額，占累計分配預算數的達成率為98.9%...

新聞中的法律／外商降低扣繳稅率 三方式

外商在台灣提供勞務取得報酬，依規定，台灣方面給付報酬時，應依《所得稅法》規定，按20％扣繳率扣取稅款，不過實際上，營利事...

行動支付優惠 再延三年

財政部日前修正相關規範，小商家導入行動支付，營業稅可享1％優惠的鼓勵措施，原本實施至今年底，將再延長三年至2028年12...

租稅減免再延長 小吃店用行動支付或KIOSK可享1%營業稅

財政部於12日修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，名稱並改為「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資...

外遇的人不能先提離婚？兩岸離婚制度一次看懂

丈夫被妻子發現外遇後，故意告訴妻子自己是被設下仙人跳且還欠下許多債務需償還，為了不牽連到妻子為由向她提離婚。妻子不但不相信也不願離婚，丈夫另以「夫妻生活習慣、作息不同，導致彼此無法同居」為由，向法院訴請離婚。法院應如何判決呢？ 臺灣法律：除了婚姻破綻外，仍須由責任較小的一方才能訴請離婚。 依據台灣《民法》規定，對導致離婚的事由，有過失的一方不得訴請離婚。實務上，夫妻雙方通常都對婚姻破裂有責任，只是程度不同。最高法院曾放寬「可歸責」的要件，若雙方均有責，則比較責任輕重，允許責任較輕的一方向責任較重的一方請求離婚；若責任相同，則雙方均得請求離婚。本案中，這對夫妻雙方有難以維持婚姻的原因，但丈夫的外遇行為其可歸責性大於妻子。就算男方訴請離婚，法院也難認合理不應准許。

300萬人都在用的小紅書說封就封？律師：資安、詐騙已失控

近期台灣內政部史無前例地宣布封鎖境外社群平台「小紅書」，引發廣泛討論。官方理由包括平台在資安檢測的十五項指標中全數不合格；兩年內涉及超過一千七百件詐騙案件，造成約二點五億元的財損。 此次封鎖創台灣首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。