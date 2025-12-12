快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

租稅減免再延長 小吃店用行動支付或KIOSK可享1%營業稅

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行動支付示意圖。圖／AI生成
行動支付示意圖。圖／AI生成

財政部於12日修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，名稱並改為「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機適用租稅優惠作業規範」，自2026年1月1日施行。

小規模營業人導入行動支付系統，不受每月營業額20萬之限制，超過仍享1%查定課徵營業稅率，並新增引進KIOSK機結帳收款也適用，新規自明年1月1日施行，至2028年12月31日截止。

財政部表示，現行本規範提供導入行動支付且符合一定要件之小規模營業人經申請核准者，自核准當季至114年12月31日，屬營業性質特殊之營業人，其每月銷售額已達使用統一發票標準新臺幣（下同）20萬元，仍由主管稽徵機關按稅率1%查定課徵營業稅（下稱查定課徵）之租稅優惠，以鼓勵小規模營業人導入行動支付。鑑於本規範將屆期及賡續落實加速推動行動支付政策目標，並配合衛生福利部（下稱衛福部）備餐不收錢政策，爰修正本規範，修正重點包括：

第一，延長本規範施行期間至2028年12月31日；第二，除原有行動支付外，增訂查定課徵營業人於實體商店銷售貨物或勞務使用具行動支付結帳功能之多媒體資訊服務機（下稱KIOSK）結帳收款者為適用對象及其應符合之條件。

第三，訂定停止適用條款：

一、使用行動支付結帳收款申請者有下列情形之一：

（1）單季行動支付比率（行動支付銷售額占查定銷售額比率，下稱行支比率）為零。

（2）累計行支比率未達設定目標（第1季至第4季累計行支比率未達5%；第5季及第6季、第7季及第8季、第9季及第10季、第11季及第12季，各該2季累計行支比率分別未達9%、13%、17%、21%）。

（3）單季實際銷售額達240萬元。

二、使用KIOSK結帳收款申請者：單季實際銷售額達240萬元。

第四，訂定財政部89年5月3日台財稅第0890452799號函（下稱89年函）所列大眾化消費飲食店（豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒）依本規範申請核准者，不適用該部101年11月28日修正發布「稽徵機關核定營業性質特殊營業人使用統一發票作業要點」（下稱使用發票要點）改使用統一發票按稅率5%課徵營業稅之規定，即可繼續免使用統一發票及按查定銷售額適用1%課徵。

財政部進一步說明，考量我國已導入收銀機發票、電子發票及雲端發票後，大眾化消費飲食店使用統一發票日趨方便，且近年消費者意識抬頭，民眾相當重視消費時索取統一發票據以對獎，復為配合衛福部備餐不收錢政策，特別提供大眾化消費飲食店使用行動支付或KIOSK結帳收款，依本規範申請核准者，於115年1月1日至117年12月31日，即使符合使用發票要點第4點所定應使用統一發票情形，仍可繼續適用查定課徵之3年緩衝期間，爰配合修正89年函刪除大眾化消費飲食店，於本規範屆期後，即自2029年1月1日起不再屬營業性質特殊營業人，是類營業人每月查定銷售額未達20萬元者，屬小規模營業人，仍適用查定課徵。

已達20萬元者，自2029年1月1日起應使用統一發票，並將請各地區國稅局針對是類營業人加強宣導，並輔導使用行動支付或KIOSK，同時提醒其自2029年1月1日以後應使用統一發票並建議使用電子發票接軌行動支付及KIOSK，期提高我國電子發票及雲端發票使用率，落實減碳目標。

財政部最後說明，為便利營業人諮詢與瞭解本規範修正規定，已將相關資訊及各地區國稅局諮詢窗口更新於該部網站「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機適用租稅優惠專區」（https://reurl.cc/XaEvR7）項下，營業人可多加利用。

行動支付 統一發票 消費

延伸閱讀

將終結連四年超徵 今年稅收恐短徵500億

11月全國稅收公布！台股日均成交值締新猷 證交稅330億寫單月次高

刷手機可搭北捷！明年1月啟用乘車碼 多家行動支付皆可用

財部：統一發票特別獎 已創造925名千萬富翁

相關新聞

300萬人都在用的小紅書說封就封？律師：資安、詐騙已失控

近期台灣內政部史無前例地宣布封鎖境外社群平台「小紅書」，引發廣泛討論。官方理由包括平台在資安檢測的十五項指標中全數不合格；兩年內涉及超過一千七百件詐騙案件，造成約二點五億元的財損。 此次封鎖創台灣首

租稅減免再延長 小吃店用行動支付或KIOSK可享1%營業稅

財政部於12日修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，名稱並改為「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資...

外遇的人不能先提離婚？兩岸離婚制度一次看懂

丈夫被妻子發現外遇後，故意告訴妻子自己是被設下仙人跳且還欠下許多債務需償還，為了不牽連到妻子為由向她提離婚。妻子不但不相信也不願離婚，丈夫另以「夫妻生活習慣、作息不同，導致彼此無法同居」為由，向法院訴請離婚。法院應如何判決呢？ 臺灣法律：除了婚姻破綻外，仍須由責任較小的一方才能訴請離婚。 依據台灣《民法》規定，對導致離婚的事由，有過失的一方不得訴請離婚。實務上，夫妻雙方通常都對婚姻破裂有責任，只是程度不同。最高法院曾放寬「可歸責」的要件，若雙方均有責，則比較責任輕重，允許責任較輕的一方向責任較重的一方請求離婚；若責任相同，則雙方均得請求離婚。本案中，這對夫妻雙方有難以維持婚姻的原因，但丈夫的外遇行為其可歸責性大於妻子。就算男方訴請離婚，法院也難認合理不應准許。

遺產沒分割...姊已繳稅卻被扣款 弟弟拒繳全算她頭上

新竹吳女與2胞弟共有父親遺留土地，雖她分單如期繳納地價稅，卻因2名弟弟拒繳遭移送執行，最終行政執行機關依連帶責任扣押她的...

房屋稅節稅 留意關鍵兩天

房屋稅差別稅率2.0上路後，民眾想要節省房屋稅，要特別關注兩個日期，一個是每年2月最後一天，即課稅基準日；另一個是每年3...

明年遺產稅扣除額 不變

財政部日前已公告，明年發生的繼承案件適用免稅額、不計入遺產總額之金額、各項扣除額及課稅級距金額等額度，都與今年維持不變，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。