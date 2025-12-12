外遇的人不能先提離婚？兩岸離婚制度一次看懂

丈夫被妻子發現外遇後，故意告訴妻子自己是被設下仙人跳且還欠下許多債務需償還，為了不牽連到妻子為由向她提離婚。妻子不但不相信也不願離婚，丈夫另以「夫妻生活習慣、作息不同，導致彼此無法同居」為由，向法院訴請離婚。法院應如何判決呢？

臺灣法律：除了婚姻破綻外，仍須由責任較小的一方才能訴請離婚。

依據台灣《民法》規定，對導致離婚的事由，有過失的一方不得訴請離婚。實務上，夫妻雙方通常都對婚姻破裂有責任，只是程度不同。最高法院曾放寬「可歸責」的要件，若雙方均有責，則比較責任輕重，允許責任較輕的一方向責任較重的一方請求離婚；若責任相同，則雙方均得請求離婚。本案中，這對夫妻雙方有難以維持婚姻的原因，但丈夫的外遇行為其可歸責性大於妻子。就算男方訴請離婚，法院也難認合理不應准許。

大陸法律：只要夫妻感情確已破裂，不論責任大小，均可訴請離婚。

根據大陸《民法典》規定：「人民法院審理離婚案件，符合『應當准予離婚』情形的，不應當因當事人有過錯而判決不准離婚。」因此，本案中縱使丈夫外遇有過錯，甚至重大過錯，人民法院審理時仍應依規定綜合考量：婚姻基礎、婚後感情、離婚原因、夫妻關係現狀及有無和好可能。若法院認定夫妻感情確已破裂，則應准予離婚；若尚有修復可能，則不予准許。可見，本案中，丈夫訴求離婚，法院會准許。

兩岸律師楊軒廷提醒：

臺灣法律不允許責任較大的一方訴請離婚，多半是受傳統觀念影響，認為必須為過錯付出代價，以維持事理衡平。但在現實中，若夫妻間已無復合可能，強行不准離婚，反而可能製造更多社會問題，值得我們深思。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。