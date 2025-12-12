300萬人都在用的小紅書說封就封？律師：資安、詐騙已失控

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
近期台灣內政部史無前例地宣布封鎖境外社群平台「小紅書」，引發廣泛討論。(路透)
近期台灣內政部史無前例地宣布封鎖境外社群平台「小紅書」，引發廣泛討論。官方理由包括平台在資安檢測的十五項指標中全數不合格；兩年內涉及超過一千七百件詐騙案件，造成約二點五億元的財損。

此次封鎖創台灣首例

根據台灣法律要求，如果境外平台要在台提供服務，必須設立法律代表人，在發生爭議或犯罪時，政府才能依法追責。小紅書未履行這項義務，導致民眾在遭遇詐騙時，難以透過法律途徑獲得救濟。台灣法律制度首次依據《詐欺犯罪危害防制條例》，對大型境外平台採取「停止解析或限制接取」的強制手段。

數位治理的法律挑戰

台灣有超過三百萬人用小紅書，封鎖後生活資訊和商業行銷都受到影響。封鎖一出，立刻引發使用者權益與資訊自由的爭議。有人甚至可能會用 VPN 繞過封鎖，但這樣做還是有個資外洩和詐騙風險。

兩岸律師楊軒廷呼籲：數位資訊時代 資安防護不容小覷

這件事不只是科技新聞，而是一個法律制度如何介入數位生活的案例。對使用者來說，則要提高警覺，避免在缺乏法律保障的平台上進行交易或分享敏感資訊，以維護自身權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

