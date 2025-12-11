將終結連四年超徵 今年稅收恐短徵500億

財政部昨（11）日公布今年前11月稅收3兆5,813 億元，年增0.3％，實徵淨額占全年預算數94.2％，距離年度預算目標還有2,206億元差距。財政部預估，今年將終結連四年超徵，短徵規模將達300億至500億元。

今年稅收達標無望，主要稅目以證交稅表現較亮眼，11月證交稅實徵330億元，寫歷年單月次高，年增46.1％，連四紅，今年可望達標。財政部統計，11月總稅收2,929億元，年增6.1％，累計前11月實徵淨額3兆5,813億元、年增0.3％。

11月創歷年同月新高的稅目包括營所稅、綜所稅、證交稅、契稅、營業稅、印花稅及總稅收等七項，其中營業稅是歷年單月新高；前11月累計稅收創同期新高稅目包括營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅還有總稅收及營利事業房地合一稅。

今年總稅收恐無法達標，財政部統計處副處長劉訓蓉說明，目前採用近三年12月稅收高低標水準，用區間方式去匡列今年的全年稅收，初估今年稅收會低於全年預算數約300億至500億元；中央部分，大約會低400億至600億元；地方目前也是微減；中央特種基金則是會增加。

劉訓蓉表示，目前有七稅目提前達成全年預算目標，包括遺產稅、贈與稅、 印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅及牌照稅。尚未達標稅目中，證交稅差78億元，以過去幾月每月超過300億元水準看，達標應不成問題；契稅與綜所稅目前差距也較小，有希望達標；其他稅目就要再觀察。

她指出，土增稅跟貨物稅分別受房市與車市影響，確定會負成長；營所稅今年自繳稅款、暫繳其實都是增加的，但受到稅款延分期繳納、退稅案件增加，都會影響到稅收。

營業稅11月實徵淨額創新高，可能是因產業營收獲利增加，且營業稅有隱含價格因素，所以營業稅規模值會隨著通膨逐步擴大。

證交稅11月入帳330億元，年增46.1％，連四月正成長。11月上市櫃股票日均成交值6,573億元，改寫歷年單月新高，挹注證交稅。