快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

車牌吊扣期間 可退牌照稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台南市財政稅務局表示，車輛吊扣期間無牌照可供使用，這段期間無須繳納使用牌照稅，車主在吊扣前若已繳納，可在吊扣期滿領回牌照後，攜帶吊扣執行單申請退稅，但車輛遭吊扣而車主未依規定繳回牌照者，牌照稅則不得申請退還。

財稅局舉例，陳先生（化名）名下車輛借給兒子使用，兒子因超速違規，車輛經交通事件裁決處吊扣牌照，並於7月15日至9月14日止吊扣車牌，陳先生決定將車輛閒置兩個月，但他詢問在吊扣期間的牌照稅可否申請退還？

財稅局表示，由於車輛吊扣期間無牌照可供使用，這段期間無須繳納牌照稅。自用車牌照稅每年4月開徵，假設發生在5月之後，當年度牌照稅已經繳納，可申請退稅；如果發生在開徵前，就可直接扣除未使用牌照天數，計徵牌照稅。

牌照稅

延伸閱讀

11月全國稅收公布！台股日均成交值締新猷 證交稅330億寫單月次高

立院初審 延長電動車減免牌照稅年限交朝野協商

影／台中12警開假吊銷罰單 圖利車主4400萬 市警局：全部停職

電動車「免費紅利」倒數！ 立院三讀 汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」

相關新聞

車市房市影響…今年稅收恐短徵500億 結束連4年超徵

財政部昨天公布最新稅收統計，今年前十一個月稅收三兆五八一三億元，年增百分之○點三，但占全年預算數百分之九十四點二，差距仍...

新聞眼／經濟亮眼？稅收短徵還舉債…財政韌性大挑戰

財政部昨公布前十一月全國總稅收三兆五八一三億元，與全年預算目標差距尚有二二○六億元，預期將是近五年來首見短徵。稅收短徵或...

房屋稅節稅 留意關鍵兩天

房屋稅差別稅率2.0上路後，民眾想要節省房屋稅，要特別關注兩個日期，一個是每年2月最後一天，即課稅基準日；另一個是每年3...

明年遺產稅扣除額 不變

財政部日前已公告，明年發生的繼承案件適用免稅額、不計入遺產總額之金額、各項扣除額及課稅級距金額等額度，都與今年維持不變，...

車牌吊扣期間 可退牌照稅

台南市財政稅務局表示，車輛吊扣期間無牌照可供使用，這段期間無須繳納使用牌照稅，車主在吊扣前若已繳納，可在吊扣期滿領回牌照...

學校辦活動 免徵娛樂稅

隨著耶誕節及跨年活動將至，許多學校社團陸續籌辦舞會、電影欣賞等活動。嘉義市財政稅務局表示，若為學校核准設立的學生團體，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。