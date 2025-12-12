車牌吊扣期間 可退牌照稅

台南市財政稅務局表示，車輛吊扣期間無牌照可供使用，這段期間無須繳納使用牌照稅，車主在吊扣前若已繳納，可在吊扣期滿領回牌照後，攜帶吊扣執行單申請退稅，但車輛遭吊扣而車主未依規定繳回牌照者，牌照稅則不得申請退還。

財稅局舉例，陳先生（化名）名下車輛借給兒子使用，兒子因超速違規，車輛經交通事件裁決處吊扣牌照，並於7月15日至9月14日止吊扣車牌，陳先生決定將車輛閒置兩個月，但他詢問在吊扣期間的牌照稅可否申請退還？

財稅局表示，由於車輛吊扣期間無牌照可供使用，這段期間無須繳納牌照稅。自用車牌照稅每年4月開徵，假設發生在5月之後，當年度牌照稅已經繳納，可申請退稅；如果發生在開徵前，就可直接扣除未使用牌照天數，計徵牌照稅。