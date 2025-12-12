快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

明年遺產稅扣除額 不變

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部日前已公告，明年發生的繼承案件適用免稅額、不計入遺產總額之金額、各項扣除額及課稅級距金額等額度，都與今年維持不變，例如直系血親卑親屬扣除額維持56萬元。

財政部說明，依《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅免稅額、被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整指數累計上漲達10％以上時，自次年起按上漲程度調整，調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。

財政部日前公告，明年適用的CPI與今年適用的指數相較，未達應調整標準，因此都免予調整。

舉例來說，2026年發生繼承案件，可自遺產總額中扣除的直系血親卑親屬扣除額金額，為每人56萬元，被繼承人若遺有未成年子女，並可依照年齡距屆滿成年18歲年數，每年加扣56萬元。

依遺贈稅法規定，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可自遺產總額中扣除56萬元。其有未成年者，並得依照其年齡距屆滿成年的年數，每年加扣56萬元。「距屆滿成年之年數」，依規定，不滿一年或餘數不滿一年者，以一年計算。

舉例來說，被繼承人陳先生（化名）今年3月1日過世，遺有兒子阿強（化名）2017年2月1日生、女兒小美（化名）2012年11月1日生，由於阿強在陳先生死亡時已成年，可扣除直系血親卑親屬扣除金額為56萬元；而小美距離18歲成年尚有五年又八個月，可加扣年數為六年，每年可加扣除56萬元，六年可多扣除336萬元，因此小美部分的扣除額為392萬元。陳先生遺產稅直系血親卑親屬扣除額合計為448萬元。

遺產稅 免稅額 財政部

延伸閱讀

11月全國稅收公布！台股日均成交值締新猷 證交稅330億寫單月次高

股票抵繳遺產稅 三點注意

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

相關新聞

車市房市影響…今年稅收恐短徵500億 結束連4年超徵

財政部昨天公布最新稅收統計，今年前十一個月稅收三兆五八一三億元，年增百分之○點三，但占全年預算數百分之九十四點二，差距仍...

新聞眼／經濟亮眼？稅收短徵還舉債…財政韌性大挑戰

財政部昨公布前十一月全國總稅收三兆五八一三億元，與全年預算目標差距尚有二二○六億元，預期將是近五年來首見短徵。稅收短徵或...

房屋稅節稅 留意關鍵兩天

房屋稅差別稅率2.0上路後，民眾想要節省房屋稅，要特別關注兩個日期，一個是每年2月最後一天，即課稅基準日；另一個是每年3...

明年遺產稅扣除額 不變

財政部日前已公告，明年發生的繼承案件適用免稅額、不計入遺產總額之金額、各項扣除額及課稅級距金額等額度，都與今年維持不變，...

車牌吊扣期間 可退牌照稅

台南市財政稅務局表示，車輛吊扣期間無牌照可供使用，這段期間無須繳納使用牌照稅，車主在吊扣前若已繳納，可在吊扣期滿領回牌照...

學校辦活動 免徵娛樂稅

隨著耶誕節及跨年活動將至，許多學校社團陸續籌辦舞會、電影欣賞等活動。嘉義市財政稅務局表示，若為學校核准設立的學生團體，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。