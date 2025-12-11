關稅金融協助 再延一年
美國對等關稅、匯率震盪與中南部風災疊加衝擊，中小企業同時面臨訂單下滑與資金緊縮壓力。銀行公會已決議將金融協助措施再延長一年至2026年底，讓企業有更長緩衝期度過景氣回落期。
銀行公會於今年4月已針對關稅受創戶推出紓困方案，包括舊貸本金展延、新貸放寬擔保、簡化徵審等措施，原訂今年底到期。
但經濟部指出，今年債務協商案件快速攀升、出口動能放緩，加上關稅與匯率負面效應持續，中小企業現金流壓力未減，盼措施可續延長。統計顯示，今年前八月債務協商案件428件、金額332億元，各年增38%和26%，仍持續上升。
銀行公會已於上月理監事會通過延長方案並核報金管會，有三大重點。第一，舊貸本金展延放寬。第二，新貸案件放寬擔保及財務要求。第三，新貸與展延案件簡化徵信、免補件及相關行政精簡措施，統一延長至2026年底。
