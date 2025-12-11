快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

關稅金融協助 再延一年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美國對等關稅匯率震盪與中南部風災疊加衝擊，中小企業同時面臨訂單下滑與資金緊縮壓力。銀行公會已決議將金融協助措施再延長一年至2026年底，讓企業有更長緩衝期度過景氣回落期。

銀行公會於今年4月已針對關稅受創戶推出紓困方案，包括舊貸本金展延、新貸放寬擔保、簡化徵審等措施，原訂今年底到期。

但經濟部指出，今年債務協商案件快速攀升、出口動能放緩，加上關稅與匯率負面效應持續，中小企業現金流壓力未減，盼措施可續延長。統計顯示，今年前八月債務協商案件428件、金額332億元，各年增38%和26%，仍持續上升。

銀行公會已於上月理監事會通過延長方案並核報金管會，有三大重點。第一，舊貸本金展延放寬。第二，新貸案件放寬擔保及財務要求。第三，新貸與展延案件簡化徵信、免補件及相關行政精簡措施，統一延長至2026年底。

關稅 中小企業 匯率

延伸閱讀

暗批美國…中國總理李強出席「一加十」 稱關稅戰損人損己

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

川普：「人們開始懂關稅好處了」 為經濟政策辯護 反擊物價高漲指控

相關新聞

股票抵繳遺產稅 三點注意

民眾辦理遺產稅申報時，若現金不足繳納，可申請以繼承股票抵繳，但必須留意三大重點，首先應納稅額必須在30萬元以上，其次應留...

自貿港洗產地 罰鍰增至十倍

美國總統川普上任後對各國課徵對等關稅，造成各國間稅率差距，美方緊盯各國是否有洗產地情況。為防堵相關狀況，交通部先前預告《...

普發1萬 逾2,012萬人已領

普發現金1萬元自11月5日啟動登記、12日開始發放後，至今即將滿月，財政部長莊翠雲昨（10）日表示，已有超過2,012萬...

關稅金融協助 再延一年

美國對等關稅、匯率震盪與中南部風災疊加衝擊，中小企業同時面臨訂單下滑與資金緊縮壓力。銀行公會已決議將金融協助措施再延長一...

父房產登記兒名下 死後子女分產差2兩字險被課高額契稅

新竹李男生前將自建房屋借名登記兒子名下，過世後，孩子們談妥共同共有，卻因調解筆錄未註明「繼承」取得，變更房屋稅時一度無法...

年底結婚 贈與2,352萬內免稅

年底結婚，長輩可把握婚嫁贈與免稅額，將節稅效益最大化。財政部台北國稅局表示，趁著跨年度，包含贈與免稅額、婚嫁贈與免稅額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。