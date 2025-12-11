普發1萬 逾2,012萬人已領
普發現金1萬元自11月5日啟動登記、12日開始發放後，至今即將滿月，財政部長莊翠雲昨（10）日表示，已有超過2,012萬人完成領取，預估約占總人口的85％以上，其中又以透過網路登記入帳領取占42.55％最高。
立法院財政委員會昨日審查《財政收支劃分法》、《國家金融安定基金設置及管理條例》等案，莊翠雲列席備詢。民進黨立委李坤城質詢時關切普發現金進度，莊翠雲表示，已有超過2,012萬人完成領取。
據統計，截至昨日下午5時，網路登記領取約865萬人，ATM領取約490萬人，郵局領現約213萬人。
財部提醒，普發現金領取期間至2026年4月30日止，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。在截止前，符合資格的民眾，都可領取普發1萬，在2026年4月1日至30日間於國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合資格者，也可領取1萬元。
