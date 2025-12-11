快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

普發1萬 逾2,012萬人已領

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

普發現金1萬元自11月5日啟動登記、12日開始發放後，至今即將滿月，財政部長莊翠雲昨（10）日表示，已有超過2,012萬人完成領取，預估約占總人口的85％以上，其中又以透過網路登記入帳領取占42.55％最高。

立法院財政委員會昨日審查《財政收支劃分法》、《國家金融安定基金設置及管理條例》等案，莊翠雲列席備詢。民進黨立委李坤城質詢時關切普發現金進度，莊翠雲表示，已有超過2,012萬人完成領取。

據統計，截至昨日下午5時，網路登記領取約865萬人，ATM領取約490萬人，郵局領現約213萬人。

財部提醒，普發現金領取期間至2026年4月30日止，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。在截止前，符合資格的民眾，都可領取普發1萬，在2026年4月1日至30日間於國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合資格者，也可領取1萬元。

普發現金 國民

延伸閱讀

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

相關新聞

股票抵繳遺產稅 三點注意

民眾辦理遺產稅申報時，若現金不足繳納，可申請以繼承股票抵繳，但必須留意三大重點，首先應納稅額必須在30萬元以上，其次應留...

自貿港洗產地 罰鍰增至十倍

美國總統川普上任後對各國課徵對等關稅，造成各國間稅率差距，美方緊盯各國是否有洗產地情況。為防堵相關狀況，交通部先前預告《...

普發1萬 逾2,012萬人已領

普發現金1萬元自11月5日啟動登記、12日開始發放後，至今即將滿月，財政部長莊翠雲昨（10）日表示，已有超過2,012萬...

關稅金融協助 再延一年

美國對等關稅、匯率震盪與中南部風災疊加衝擊，中小企業同時面臨訂單下滑與資金緊縮壓力。銀行公會已決議將金融協助措施再延長一...

父房產登記兒名下 死後子女分產差2兩字險被課高額契稅

新竹李男生前將自建房屋借名登記兒子名下，過世後，孩子們談妥共同共有，卻因調解筆錄未註明「繼承」取得，變更房屋稅時一度無法...

年底結婚 贈與2,352萬內免稅

年底結婚，長輩可把握婚嫁贈與免稅額，將節稅效益最大化。財政部台北國稅局表示，趁著跨年度，包含贈與免稅額、婚嫁贈與免稅額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。