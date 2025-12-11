自貿港洗產地 罰鍰增至十倍

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國總統川普上任後對各國課徵對等關稅，造成各國間稅率差距，美方緊盯各國是否有洗產地情況。為防堵相關狀況，交通部先前預告《自由貿易港區設置管理條例》修法，罰鍰自現行最高30萬元提高至300萬元。據悉，法案已完成預告，近期將送政院審查。

修法預告期間，各界所提意見包括罰則可再加重。不過知情官員表示，罰則不會再調整，預計將維持預告版本、最重罰300萬元，草案正在進行最終文字確認，並細部調整，近期送到政院審查，預計明年送立法院審查。

此次修法，主要是為了防止外國貨品利用台灣自由港區做「假產地」違規轉運，造成台灣被誤認為協助不法貿易，進而影響國家商譽與產業利益。因此需更清楚規定業者責任，並提高罰則。

修法重點包括，明確自由港區事業的產地標示義務，將自由港區事業在貨物進出或存儲期間，須確保產地標示真實正確的義務法制化；此外，對於輸往國外、且是國內產製的貨物，也要求必須依《貿易法》規定據實標示產地，不得有未標示或標示不符規定情形。

其次，加重產地通報不實罰則，為強化自由港區事業在通報產地資訊時的精確度，並避免境外不法貨物以自由港區作為轉運途徑，此次修法加重對通報產地不實者罰鍰，由現行按次處3萬元以上30萬元以下罰鍰，修正為處3萬元以上300萬元以下罰鍰，最高罰鍰是現行的十倍。

第三，增訂針對產地標示不實的獨立處罰規定，對於未依規定標示、標示不實或違反產地真實義務的自由港區事業，明訂相應處罰規定。

