股票抵繳遺產稅 三點注意

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
民眾辦理遺產稅申報時，若現金不足繳納，可申請以繼承股票抵繳，但必須留意三大重點，首先應納稅額必須在30萬元以上，其次應留意股票價值計算方式，最後則必須得到一定比率繼承人同意，才能以股票抵繳遺產稅。

財政部南區國稅局指出，遺產稅應納稅額在30萬元以上，可在納稅期限內，針對現金不足繳納部分，申請以遺產中的上市或上櫃股票抵繳遺產稅，愈早繳清稅款，可愈早辦理遺產繼承登記事宜。

另外，申請以上市櫃股票抵繳遺產稅的可抵繳稅額，主要以「申請抵繳日期」與「死亡日期」的收盤價而定。

若申請抵繳日收盤價「高於」死亡日收盤價，就可申請以股票全額抵繳；反之，若申請抵繳日收盤價「低於」死亡日收盤價時，可抵繳稅額則有限制，可抵繳稅額上限，是以股票核定遺產價值占全部課徵遺產稅標的物價值的比例，來計算應納遺產稅額的可抵繳稅額。

舉例來說，被繼承人陳先生（化名）經核定全部課徵標的遺產價值5,000萬元，應納稅額為300萬元，但他所遺留下來的存款僅200萬元，尚不足100萬元，繼承人以陳先生持有之A上市公司股票（死亡日收盤價100元，其持有10萬股，遺產價值為1,000萬元）申請抵繳遺產稅。

若申請抵繳日，A公司股票每股收盤價135元，高於陳先生死亡日收盤價，則可以A公司股票1萬股全額抵繳遺產稅100萬元。

若A公司股票在申請抵繳日收盤價僅90元，較陳先生死亡日收盤價為低時，只能按比率計算，股票（1,000萬元）占全部遺產（5,000萬元）比重為20％，因此只能抵減應納稅額300萬元的20％，即60萬元，以死亡日收盤價來看，只能以6,000股股票申請抵繳。

最後，國稅局提醒，申請股票抵繳時，依遺贈稅法規定，應由繼承人過半數及其應繼分合計過半數同意，或繼承人的應繼分合計超過三分之二同意，在納稅期限內提出申請。

