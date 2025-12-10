快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

普發一萬即將滿月 莊翠雲：逾2,012萬人完成領取、網路登記最多

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

普發1萬元從11月5日啟動登記、12日開始發放後至今即將滿月，財政部長莊翠雲10日上午在立法院表示，目前已有超過2,012萬人完成領取，預估約占人口2,356萬的85％以上，其中以透過網路登記入帳領取的42.55％最高。

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」7案、審查「國家金融安定基金設置及管理條例」2案，邀請財政部列席詢答。民進黨立委李坤城在質詢時相當關切普發現金進度，莊翠雲表示，自11月12日普發現金發放以來，領取情況順利，已經有超過2,012萬人完成領取。

據「普發一萬」官方網站統計，截至下午2時為止，網路登記領取約865萬人、占42.74％最高，ATM領取約490萬人、占24.18％，直接入帳約458萬人、占22.62％；郵局領現約212萬人、占10.46％。

財政部提醒，領取期間至115年4月30日止，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以確保自身權益；如登記失敗或入帳失敗，請民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）完成登記，或改採ATM領現或郵局領現。

財政部 普發現金

延伸閱讀

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

相關新聞

父房產登記兒名下 死後子女分產差2兩字險被課高額契稅

新竹李男生前將自建房屋借名登記兒子名下，過世後，孩子們談妥共同共有，卻因調解筆錄未註明「繼承」取得，變更房屋稅時一度無法...

年底結婚 贈與2,352萬內免稅

年底結婚，長輩可把握婚嫁贈與免稅額，將節稅效益最大化。財政部台北國稅局表示，趁著跨年度，包含贈與免稅額、婚嫁贈與免稅額，...

公益團體銷售貨物 課營業稅

財政部高雄國稅局提醒，非以營利為目的之教育、文化、公益、慈善等機關、團體，若有銷售貨物或勞務，例如進行義賣、或是出租場地...

無權狀建物移轉 要報契稅

台南市財稅局表示，購買未辦建物所有權第一次登記，也就是未辦保存登記房屋，因地政機關並無核給建物權狀，雖無須向地政機關辦理...

商業登記後須參加勞動講習

立法院會昨（9）日三讀通過《公司法》、《商業登記法》修正案，條文明定公司在申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營...

長照扣除額加碼至18萬 立院三讀 明年5月報稅適用

立法院會昨（9）日三讀通過《所得稅法》，長照特別扣除額由每人每年12萬元，調高至18萬元，回溯至今年元旦起上路，即明年5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。