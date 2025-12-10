普發一萬即將滿月 莊翠雲：逾2,012萬人完成領取、網路登記最多

普發1萬元從11月5日啟動登記、12日開始發放後至今即將滿月，財政部長莊翠雲10日上午在立法院表示，目前已有超過2,012萬人完成領取，預估約占人口2,356萬的85％以上，其中以透過網路登記入帳領取的42.55％最高。

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」7案、審查「國家金融安定基金設置及管理條例」2案，邀請財政部列席詢答。民進黨立委李坤城在質詢時相當關切普發現金進度，莊翠雲表示，自11月12日普發現金發放以來，領取情況順利，已經有超過2,012萬人完成領取。

據「普發一萬」官方網站統計，截至下午2時為止，網路登記領取約865萬人、占42.74％最高，ATM領取約490萬人、占24.18％，直接入帳約458萬人、占22.62％；郵局領現約212萬人、占10.46％。

財政部提醒，領取期間至115年4月30日止，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以確保自身權益；如登記失敗或入帳失敗，請民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）完成登記，或改採ATM領現或郵局領現。