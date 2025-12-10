快訊

父房產登記兒名下 死後子女分產差2兩字險被課高額契稅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒，調解筆錄未載明「繼承」 恐涉契稅問題。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局提醒，調解筆錄未載明「繼承」 恐涉契稅問題。圖／新竹市稅務局提供

新竹李男生前將自建房屋借名登記兒子名下，過世後，孩子們談妥共同共有，卻因調解筆錄未註明「繼承」取得，變更房屋稅時一度無法適用契稅免徵，險繳納高額契稅。新竹市稅務局提醒，借名登記若未清楚載明取得原因，恐被視為一般移轉而遭課稅。

新竹市稅務局說明，一名李姓竹科工程師的父親生前出資興建一棟未辦保存登記建物，並借名登記在兒子名下。去年工程師的父親過世後，工程師的手足對建物的歸屬權發生爭議，透過法院調解結果，約定由全體繼承人共同持有建物的處分權。

然而，在申請變更房屋稅納稅義務人時，卻因調解筆錄僅記載房屋為「兄弟姊妹共同共有」，未註記係因「繼承」取得，導致審查時無法確認為繼承案件，無從適用契稅免徵規定。

因調解筆錄內容依法不得任意補充，為協助民眾解決難題，新竹市稅務局主動發文向法院查證調解內容之形成原因，經法院回覆該共同共有關係確屬因繼承所產生後，得以依法認定免徵契稅，並順利完成房屋稅納稅義務人名義變更。

新竹市稅務局表示，民眾常因節稅規畫或分散風險，將出資興建的建物借名登記在子女名下，但出資人死亡後若未妥善釐清實質所有權，可能需繳納高額的契稅，民眾於處理「借名登記」建物繼承事宜時，務必確認法律文件是否明確載明取得原因，以保障自己的租稅權益。

稅務局表示，依契稅條例第2條規定，不動產之買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者，應申報繳納契稅，但因「繼承」取得者非屬課徵契稅範圍，免申報契稅。建物如有「借名登記」情形，一但借名人死亡，須能證明其為實質所有人，才能納入遺產，由繼承人承受所有權，方有免徵契稅的適用。

稅務局提醒，法院調解筆錄雖具法律效力，可作為產權移轉依據，但仍須符合稅法相關要件。民眾若於調解程序中涉及不動產移轉，應留意調解內容是否明確載明取得原因，以免因文件不完整而影響自身的權益。

