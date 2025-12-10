長照扣除額加碼至18萬 立院三讀 明年5月報稅適用

立法院會昨（9）日三讀通過《所得稅法》，長照特別扣除額由每人每年12萬元，調高至18萬元，回溯至今年元旦起上路，即明年5月報稅就能適用，估35萬戶受惠，減稅利益每年約10億元。

《所得稅法》規定，納稅人、配偶或受扶養親屬，若符合衛福部公告須長照之身心失能者，可適用長照扣除額，原本每人每年可扣除12萬元，經立委提案加碼至18萬元，昨日完成三讀，明年5月報稅就能適用最新額度。

日前多位立委提案調高長照扣除額，額度從18萬元至24萬元不等，經過與財政部討論之後凝聚共識，朝野最終同意加碼至18萬元，且維持現行排富制度，也就是綜所稅適用稅率20％以上、股利採28％稅率分開計稅、基本所得超過最低稅負免稅額等，都不能適用長照扣除額。

財政部昨日表示，此次修正提高長照扣除額度，民眾明年5月申報今年度綜所稅時適用，將配合修訂相關申報書表及說明，並責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業及加強宣導。

明年申報綜所稅時，除了長照扣除額加碼外，財政部日前已經公告調升2025年基本生活費，每人將從21萬元提高至21.3萬元，每人多3,000元不課稅，同樣是明年5月報稅適用，預估受益戶數為202萬戶，增加減稅利益12億元。

若以四口之家試算，假設其餘條件不變，明年申報綜所稅每人可多減除3,000元，可多扣1.2萬元，適用5%稅率者，可望省稅600元；適用12%稅率者，可望省稅1,440元。

立委對於綜所稅扣除額相關提案五花八門，除了已經三讀通過的長照扣除額加碼，其餘還包括災害損失扣除額調整、幼兒學前特別扣除額加碼、教育學費特別扣除額加碼、新增健檢扣除額等。