商業登記後須參加勞動講習

經濟日報／ 記者歐芯萌李成蔭／台北報導

立法院會昨（9）日三讀通過《公司法》、《商業登記法》修正案，條文明定公司在申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習。中央主管機關應在其資訊網站，註記商業參加第一項勞動權益講習與否之情形。法條將於修正公布後六個月施行。

國民黨立委牛煦庭等人提案說明，許多商業負責人因不熟悉或忽視勞動法令而違法受罰，甚至衍生其他糾紛者時有所聞，為要求於商業設立登記前參加勞動權益講習，建立商業對於勞動權益意識，確保受僱勞工應有權益並降低商業違法風險。

立法院會昨日三讀通過公司法第387條之1、第449條條文修正案，及商業登記法第9條之1及第37條條文修正案，二讀、三讀過程中皆無異議通過。

公司法、商業登記法三讀條文指出，公司、商業在申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習；中央主管機關應於其資訊網站註記公司參加情形。

助理費除罪化草案惹議 司委會綠召委變更議程要法務部專報

暖胃變傷身？台北這票火鍋名店爆食安 鍋爸、辛殿、雅香都中鏢

商業登記法、公司法三讀 負責人應於登記後參加勞權講習

傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 民進黨團提出復議

