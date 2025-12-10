公益團體銷售貨物 課營業稅

財政部高雄國稅局提醒，非以營利為目的之教育、文化、公益、慈善等機關、團體，若有銷售貨物或勞務，例如進行義賣、或是出租場地收入等，依法仍應報繳營業稅。

高雄國稅局表示，過去不少社團法人或公益團體會進行義賣來維持營運，近期又接到學校等機關團體來電詢問，其出租空閒場地收取租金，例如體育館在假日期間出租給一般民眾使用，並收取租金時，是否需要報繳營業稅？

營業稅法規定，在境內銷售貨物或勞務，都應依規定課徵營業稅；同時也規定課徵範圍，包括營業人、非以營利為目的之機關、團體等，只要有銷售貨物或勞務，仍應依規定課徵營業稅。

高雄國稅局表示，機關團體的組織型態與課稅原則，與一般營利事業不同，其收入性質可分為「與創設目的有關收入」及「銷售貨物或勞務收入」，屬於「銷售貨物或勞務收入」部分，應依營業稅法相關規定，課徵營業稅。

如屬非常態性交易且未辦理稅籍登記，機關團體在銷售貨物或勞務時，應針對每筆交易每次銷售額，依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，於交貨或收款時，填寫五聯式「機關團體銷售貨物或勞務申報銷售額與營業稅繳款書」，將記帳聯及扣抵聯交付買受人，作為記帳及扣抵憑證，並於銷售次月15日前，持憑收據聯、收款機構留存聯及報核聯向代收稅款金融機構繳納營業稅，以報核聯代替銷售額申報，無須另行申報。

國稅局提醒，非以營利為目的之機關團體，在進行任何銷售貨物或勞務交易時，應注意營業稅相關規定，主動報繳營業稅，以維護自身權益避免受罰。