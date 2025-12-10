快訊

年底結婚 贈與2,352萬內免稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
年底結婚，長輩可把握婚嫁贈與免稅額，將節稅效益最大化。示意圖。(路透)
年底結婚，長輩可把握婚嫁贈與免稅額，將節稅效益最大化。示意圖。(路透)

年底結婚，長輩可把握婚嫁贈與免稅額，將節稅效益最大化。財政部台北國稅局表示，趁著跨年度，包含贈與免稅額、婚嫁贈與免稅額，雙方父母合計可贈與2,352萬元，全數免贈與稅，可無痛為新婚子女備妥第一桶金。

遺贈稅法中，設有「婚嫁有限額免課贈與稅」相關規定，父母在子女婚嫁時所贈與的財物，總金額不超過100萬元不計入贈與總額。

台北國稅局指出，在實務上，稽徵機關目前以結婚登記日前後六個月，都可以認定為「婚嫁時」。

因此，不少父母在子女結婚當年度贈與，除了可以適用贈與免稅額之外，對於每一名子女結婚登記日前後六個月內，不超過100萬元之贈與，同樣都可以免納贈與稅。

財政部日前已公告，明年贈與免稅額與今年維持不變，是以贈與人為準，每人每年贈與金額在244萬元以內，都能免稅。

舉例來說，張爸爸（化名）今年1月1日贈與兒子244萬元（當年度贈與稅免稅額），張媽媽同日贈與女兒244萬元，而張家一對子女分別在今年2月14日與5月20日結婚，張爸爸與張媽媽各自再於今年6月6日，分別贈與兒子婚嫁基金100萬元及女兒婚嫁基金100萬元，並檢附結婚登記資料證明符合婚嫁贈與規定。張家爸媽給一對子女今年贈與總額合計888萬元，仍可免繳贈與稅。

又例如，阿強（化名）與小美（化名）將於2026年1月結婚，若阿強的爸媽今年度無其他贈與，可於2025年底前各自贈與阿強244萬元，並於2026年1月阿強結婚時，再利用婚嫁贈與、各自贈與344萬元。

在「跨年度」贈與安排之下，光是阿強的爸媽贈與金額共1,176萬元，都無須繳納贈與稅；若小美的爸媽也比照辦理，小倆口結婚時來自父母雙方跨年度贈與金額2,352萬元，均免徵贈與稅。

國稅局提醒，父母贈與子女婚嫁基金時，應檢附結婚登記資料，若未能檢附證明，將列入贈與總額計算，超過年度免稅額244萬元部分，需依法課稅。

免稅額 結婚

