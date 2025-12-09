股房雙漲助攻前十月遺產稅收飆破360億元創高 這都稅收居六都之冠

高資產族群財富迅速累積，住商機構觀察財政部數據，今年前十月國內遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自今年起遺產贈與稅收級距金額與免稅額均已拉高，但該稅收不減反增，顯示全台近期股市進入榮景，帶動近年民眾資產增加，民眾財富膨脹，進而推升稅收增長。

據財政部資料，今年前十月六都遺產稅表現呈現「北熱南冷」，其中台北市以156.4億元穩居全國龍頭，年增幅更高達25.8%，為六都之冠；而新北市則以50.8億元位居國內亞軍，年成長11.8%。

賴志昶指出，現行遺產稅免稅額為1,333萬元，而在今年以前，最低課徵級距都為5千萬元以下，至今年起調高為5,621萬元以下，在課徵級距拉高情況之下，稅收仍續創歷史新高，顯示在台股持續走高、房價高漲情況之下，金字塔階級仍持續累積資產。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，在高房價時代下，高資產族群不管是受贈與或繼承不動產，容易超過免稅額度，如資產龐大，屆時恐需繳納高額稅金。

因此，徐佳馨指出，高資產族群應即早進行資產規劃，並善用小額資產採分年贈與、鉅額資產則由遺產繼承，搭配信託與保險，複合策略多管齊下，才能有效將財富順利傳承。