《所得稅法》修正三讀 長照扣除額增至18萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會9日三讀通過《所得稅法》修正案，將長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元，提升至18萬元，追溯至2025年1月1日起實施，2026年5月報稅適用。財政部初估一年減稅利益約10億元，受益戶數約35萬戶。

現行《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合中央衛福主管機關公告須長照之身心失能者，每人每年扣除12萬元。

本次修法三讀條文明定，長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元，並追溯自今年1月1日起實施，明年5月報稅就可適用。預估受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。

財政部長莊翠雲日前說明，除了稅額扣除之外，長照也需要全面性扶助，衛福部將推出相關措施，政府會在財政資源充裕情況下盡全力去做。在為維護財政穩健，就財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則通盤考量，都會審慎評估其必要性、可行性及有效性。

長照 所得稅 財政部

