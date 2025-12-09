贈與稅收大減2成！原來爸媽們都會用這技巧送房送錢了

近年股房大漲，高資產族財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，今年截至10月，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。

不過，觀察全台贈與稅收，截至10月僅約201.7億元，較去年同期衰退近二成。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，遺產稅收大增，贈與稅收卻劇減，主要和近年富人傳承財產方式明顯轉變，以及民眾善用一項贈與稅節稅技巧有關。

他表示，過去透過不動產贈與，可利用市價和公告現值落差，達到極大節稅效果，富人也因此大多傾向以贈與不動產方式傳承財富，但房地合一稅上路後，不動產贈與已無節稅效果。

相反的，繼承不動產免繳契稅與土地增值稅，而且遺產稅免稅額1,333萬元，課稅級距為5,621萬元起跳，遠高於贈與稅免稅額244萬元、課稅級距2,811萬元，因此高資產族大多採取相對有利的繼承方式。

另一重要因素是，贈與稅每年有免稅額達244萬元，高資產族可利用該額度，每年小額移轉以達到節稅作用，此一觀念現在愈來愈普及，使得贈與件數雖未明顯減少，但實際課徵到的贈與稅卻大幅度減少。