贈與稅收大減2成！原來爸媽們都會用這技巧送房送錢了
近年股房大漲，高資產族財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，今年截至10月，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。
不過，觀察全台贈與稅收，截至10月僅約201.7億元，較去年同期衰退近二成。
大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，遺產稅收大增，贈與稅收卻劇減，主要和近年富人傳承財產方式明顯轉變，以及民眾善用一項贈與稅節稅技巧有關。
他表示，過去透過不動產贈與，可利用市價和公告現值落差，達到極大節稅效果，富人也因此大多傾向以贈與不動產方式傳承財富，但房地合一稅上路後，不動產贈與已無節稅效果。
相反的，繼承不動產免繳契稅與土地增值稅，而且遺產稅免稅額1,333萬元，課稅級距為5,621萬元起跳，遠高於贈與稅免稅額244萬元、課稅級距2,811萬元，因此高資產族大多採取相對有利的繼承方式。
另一重要因素是，贈與稅每年有免稅額達244萬元，高資產族可利用該額度，每年小額移轉以達到節稅作用，此一觀念現在愈來愈普及，使得贈與件數雖未明顯減少，但實際課徵到的贈與稅卻大幅度減少。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，在高房價時代下，高資產族群不管是受贈與或繼承不動產，容易超過免稅額度，如資產龐大，屆時恐需繳納高額稅金；因此，高資產族群應即早進行資產規劃，並善用小額資產採分年贈與、鉅額資產則由遺產繼承，搭配信託與保險，複合策略多管齊下，才能有效將財富順利傳承。
