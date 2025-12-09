快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

贈與稅收大減2成！原來爸媽們都會用這技巧送房送錢了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

近年股房大漲，高資產族財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，今年截至10月，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。

不過，觀察全台贈與稅收，截至10月僅約201.7億元，較去年同期衰退近二成。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，遺產稅收大增，贈與稅收卻劇減，主要和近年富人傳承財產方式明顯轉變，以及民眾善用一項贈與稅節稅技巧有關。

他表示，過去透過不動產贈與，可利用市價和公告現值落差，達到極大節稅效果，富人也因此大多傾向以贈與不動產方式傳承財富，但房地合一稅上路後，不動產贈與已無節稅效果。

相反的，繼承不動產免繳契稅與土地增值稅，而且遺產稅免稅額1,333萬元，課稅級距為5,621萬元起跳，遠高於贈與稅免稅額244萬元、課稅級距2,811萬元，因此高資產族大多採取相對有利的繼承方式。

另一重要因素是，贈與稅每年有免稅額達244萬元，高資產族可利用該額度，每年小額移轉以達到節稅作用，此一觀念現在愈來愈普及，使得贈與件數雖未明顯減少，但實際課徵到的贈與稅卻大幅度減少。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，在高房價時代下，高資產族群不管是受贈與或繼承不動產，容易超過免稅額度，如資產龐大，屆時恐需繳納高額稅金；因此，高資產族群應即早進行資產規劃，並善用小額資產採分年贈與、鉅額資產則由遺產繼承，搭配信託與保險，複合策略多管齊下，才能有效將財富順利傳承。

六都暨全台近年1~10月遺贈稅統計。表／住商機構提供
六都暨全台近年1~10月遺贈稅統計。表／住商機構提供

免稅額 遺產稅 贈與稅

延伸閱讀

買房破局 印花稅不能退

豪宅總價王出爐！買家8.4億元霸氣買兩層 亞軍4.2億元現金支付超狂

房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

電動車衝破百萬輛、稅收單年恐短收36億！政府研擬新費率2026年底出爐

相關新聞

贈與稅收大減2成！原來爸媽們都會用這技巧送房送錢了

近年股房大漲，高資產族財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，今年截至10月，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986...

股房暴漲、遺產稅收創40年天量 這裡富爸媽最勇

近年股房大漲，高資產族群財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986...

土地重劃 地價稅分段優惠 辦理期間不能維持原來使用可全部免稅

近年配合重劃需求，不少民眾將家中土地參與重劃作業。台南市政府財政稅務局表示，重劃地區內土地，在辦理期間，導致無法耕作或不...

列舉外購藥費 備妥三證明

民眾申報綜所稅時，可列舉扣除「醫藥及生育費」，且列報金額無上限，但證明文件不可少。財政部提醒，如果因病情所需，但醫院無法...

生前股東往來款 列入遺產

財政部北區國稅局提醒，被繼承人若生前曾以「個人資金」借給公司使用，該筆款項在公司帳務上列為「股東往來」或其他應付帳款相關...

買房破局 印花稅不能退

雲林縣稅務局提醒，印花稅是憑證稅，雙方合意後簽訂不動產買賣契約所載事項履行與否，與印花稅繳納義務無關，簡言之，訂立移轉契...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。