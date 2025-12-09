快訊

股房暴漲、遺產稅收創40年天量 這裡富爸媽最勇

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
近年股房大漲，高資產族群財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年起遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，但該稅收不減反增，顯示全台近期股市進入榮景，帶動近年民眾資產增加，民眾財富膨脹，進而推升稅收增長。

據財政部資料，前10月六都遺產稅表現呈現北熱南冷，北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25%，為六都之冠；新北市以50.8億元位居全台亞軍，年成長11%；桃園市遺產稅亦有25.7億元的表現，年增10.3%。

反觀中南部三都則呈現衰退，台中市遺產稅截至10月為止，僅實收32億元，較去年同期減少17%；台南市則為15億元，不僅為六都最末，與去年同期相比亦大減41%，高雄市則有42.4億元，年減7%。

總計六都總計貢獻遺產稅約322.3億元，占全台總稅收比例將近九成，顯示高資產族群仍高度集中於都會區。

賴志昶指出，現行遺產稅免稅額為1,333萬元，而在今年以前，最低課徵級距都為5千萬元以下，至今年起調高為5,621萬元以下，在課徵級距拉高情況之下，稅收仍續創歷史新高，顯示全台今年在台股持續走高、房價高漲情況之下，金字塔階級仍持續累積資產。

他表示，繼承不動產免申報契稅與土地增值稅，相較買賣與贈與更具節稅空間；同時，長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承，種種原因令不少高資產族群傾向於以繼承方式來移轉資產。

遺產稅與贈與稅課稅級距。表／住商機構提供
六都暨全台近年1~10月遺贈稅統計。表／住商機構提供
