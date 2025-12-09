生前股東往來款 列入遺產

財政部北區國稅局提醒，被繼承人若生前曾以「個人資金」借給公司使用，該筆款項在公司帳務上列為「股東往來」或其他應付帳款相關科目時，這筆未償還餘額應視為債權，併入遺產總額。

依遺贈稅法規定，被繼承人死亡時遺有債權，就屬於財產價值權利，應併入遺產總額申報。公司資產負債表的「股東往來」貸方餘額，也就是股東對公司的應收債權，繼承人應查明被繼承人死亡日之餘額，併同其他遺產申報。

民眾辦理遺產稅申報時，大多都會記得列報被繼承人的股權投資，但較少檢視是否有個人借貸給公司的情形，國稅局表示，除了股權投資，還應檢視被投資公司資產負債表中「股東往來」科目明細表是否含有被繼承人對公司的應收債權。

舉例來說，被繼承人陳先生（化名）生前為A公司股東，經查A公司資產負債表「股東往來」科目的明細表，死亡當日尚欠甲君600萬元，繼承人於辦理遺產稅申報時漏未申報此項債權，除了補稅並依規定處以罰鍰。