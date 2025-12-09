買房破局 印花稅不能退

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

雲林縣稅務局提醒，印花稅是憑證稅，雙方合意後簽訂不動產買賣契約所載事項履行與否，與印花稅繳納義務無關，簡言之，訂立移轉契約時，要事先考慮清楚，以免移轉不成、相關契約取消後，仍無法退還已繳納印花稅。

印花稅法規定，應納印花稅的憑證，在書立後交付或使用時，應貼足印花稅票；若稅額巨大不便貼用印花稅票，可由稽徵機關開立繳款書並繳納。

稅務局表示，納稅人簽訂不動產買賣、贈與等移轉契約，申報土增稅或契稅時，就應貼足印花稅票或繳納完畢，若不動產契約在向地政機關申請物權登記前因故解除，已繳納的印花稅，並非「適用法令錯誤」或「計算錯誤」，將不可申請退還。

