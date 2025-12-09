列舉外購藥費 備妥三證明

民眾申報綜所稅時，可列舉扣除「醫藥及生育費」，且列報金額無上限，但證明文件不可少。財政部提醒，如果因病情所需，但醫院無法提供該藥品，而必須外購特種藥物時，記得要備妥三項證明，才能順利列舉扣除。

三項證明包含，第一，醫院、診所的住院或就醫證明；第二，主治醫師出具准許外購藥名、數量證明；第三，填寫使用人為抬頭的統一發票或收據。

財政部指出，綜所稅納稅人、配偶或受扶養親屬的列舉醫藥費扣除額，所提出的相關收據，原則上必須是付給公立醫院、全民健保特約醫院及診所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，才能列舉扣除。但有保險給付部分不能扣除。

隨著醫藥發展日新月異，國內並無某些罕病特效藥，財政部過去也曾發布解釋令，納稅人、配偶或受扶養親屬，在合於所得稅法規定的醫院、診療所治療，因病情需要急需使用該院所沒有的特種藥物，而自行購買使用者，仍可適用醫藥費列舉扣除，但必須備妥證明文件。

此外，還有一種情形，納稅人因病在國外或中國大陸就醫，給付國外或大陸醫院醫藥費時，可憑國外或大陸地區公立醫院、財團法人組織的醫院或公私立大學附設醫院出具證明列舉扣除。

不過，受有保險給付部分，及非屬所得稅法「醫藥費」範圍的交通費、旅費或其他費用，均不得扣除；大陸地區出具的證明文件，須經海基會驗證後才能列舉扣除。

另外，因長期照護所支付的醫藥費部分，只要納稅人本人、配偶或受扶養親屬，因身心失能無力自理生活而須長期照護，如失智症、植物人、重症長期臥病在床等，付給符資格醫療院所的醫藥費，也可依規定列舉扣除。