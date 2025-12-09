土地重劃 地價稅分段優惠 辦理期間不能維持原來使用可全部免稅

近年配合重劃需求，不少民眾將家中土地參與重劃作業。台南市政府財政稅務局表示，重劃地區內土地，在辦理期間，導致無法耕作或不能維持原來使用而未收益者，地價稅可全部減免。

另外在土地重劃完成後，從完成日開始，地價稅可減半徵收二年，到第三年再恢復課稅，等於參與重劃土地，地價稅將享有分階段優惠。

財稅局表示，民眾參與土地重劃，對於重劃期間、重劃後的地價稅徵收方式，常有不少疑問。

土地重劃地價稅優惠

舉例來說，林小姐（化名）家中土地因參與重劃作業，在地上房屋已經全部拆除後，土地呈現無法使用的狀況，但她擔心，在重新分回土地前，仍要繼續課徵地價稅。

另一位黃先生（化名）則是在完成土地重劃後，尚未決定分回土地該如何使用，不知道參與土地重劃是否有其他稅務優惠。

財稅局表示，依「土地稅減免規則」，重劃地區內土地，在辦理期間導致無法耕作，或不能從事原來使用方式，而沒有收益者，地價稅可全部減免；然而，若土地在重劃期間內仍作原來使用，也就是地上原有房屋、工廠等未拆除，仍繼續供使用，則無法享受免徵地價稅優惠。

待土地重劃完成後，從完成之日開始，地價稅還可以減半徵收兩年，到第三年起恢復全部課稅。先前曾有民眾收到地價稅單，發現稅額增加，向稅局詢問，經稅局一查，原因就是因為重劃優稅期間已屆期，而恢復正常稅率課稅。

財稅局提醒，重劃完成土地如有符合自用住宅用地、工業用地等適用優惠稅率，或巷道用地、騎樓走廊用地等各種地價稅減免的申請要件者，可在當年度9月22日以前提出申請，經審查核定後，當年度即可適用優惠稅率課徵或減免地價稅，逾期申請者，自申請次年度開始適用。

另外值得留意的是，公告地價每兩年調整一次，各縣市年底前將完成公告，由於公告地價是課徵地價稅的基礎，也會帶動稅額增加，民眾可留意調整幅度。