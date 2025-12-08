科學園區保稅貨物復運進口 應繕具G7報單並重新登入保稅帳

高雄關表示，科學園區園區事業保稅貨物出口後，因故退貨復運進口，依據「預報貨物通關報關手冊出口篇－保稅區及自由貿易港區貨物電腦化管理與通關自動化之配合」規定，應繕具G7（國貨復進口）報單且「進口人（納稅義務人）海關監管編號」欄或「原出口保稅廠商海關監管編號」欄應填報海關監管編號，並按一般復運進口貨物之規定辦理通關手續，經放行提領進廠後存入成品倉庫，並重新登入保稅帳。

高雄關進一步說明，依「復運進出口案件之報單核銷作業規定」第2點規定，科學園區園區事業輸往國外之保稅貨物復運進口，免核銷原出口報單，惟應於G7報單中申報原出口報單號碼、項次，無須提供原出口報單副本或影本。其「納稅辦法代碼」欄之填報，若該保稅貨物復運進口後不再出口者，填報「55」；復運進口後將再出口者，填報「99」。

高雄關提醒業者，相關填報資訊請參考財政部關務署網站首頁／資訊匯流／線上查詢／代碼查詢／關港貿作業代碼及通關作業及統計代碼，以及首頁／貨物通關／預報貨物通關報關手冊／出口篇章節。