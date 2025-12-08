快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

科學園區保稅貨物復運進口 應繕具G7報單並重新登入保稅帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

高雄關表示，科學園區園區事業保稅貨物出口後，因故退貨復運進口，依據「預報貨物通關報關手冊出口篇－保稅區及自由貿易港區貨物電腦化管理與通關自動化之配合」規定，應繕具G7（國貨復進口）報單且「進口人（納稅義務人）海關監管編號」欄或「原出口保稅廠商海關監管編號」欄應填報海關監管編號，並按一般復運進口貨物之規定辦理通關手續，經放行提領進廠後存入成品倉庫，並重新登入保稅帳。

高雄關進一步說明，依「復運進出口案件之報單核銷作業規定」第2點規定，科學園區園區事業輸往國外之保稅貨物復運進口，免核銷原出口報單，惟應於G7報單中申報原出口報單號碼、項次，無須提供原出口報單副本或影本。其「納稅辦法代碼」欄之填報，若該保稅貨物復運進口後不再出口者，填報「55」；復運進口後將再出口者，填報「99」。

高雄關提醒業者，相關填報資訊請參考財政部關務署網站首頁／資訊匯流／線上查詢／代碼查詢／關港貿作業代碼及通關作業及統計代碼，以及首頁／貨物通關／預報貨物通關報關手冊／出口篇章節。

延伸閱讀

高雄115年元旦升旗 一卡通特製版限量發放5千張

高雄大同社宅打造「青銀共居」獲中央肯定 解決長者孤獨問題

高雄槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖曝 山區、殯儀館、防汛道接應

2026高雄市長之爭扯霸凌…醫斷言他出局了 但這女將添勝算

相關新聞

新版產創投抵留意三重點 支出總額100萬至20億元 抵減方式二擇一

產創條例修法後，投資抵減（第10條之1）適用範圍擴及AI及節能減碳，支出上限提高至20億元。財政部台北國稅局提醒，企業想...

新聞中的法律／老舊環評申請案 應設退場機制

新店灣潭重劃案從2008年至2021年間歷經多次環評審查、訴願及訴訟，凸顯台灣環評制度中長期存在的缺口，特別是對於老舊環...

個人投資創投 要課最低稅負

為鼓勵支持新創事業發展，現行有限合夥創投事業可申請適用產業創新條例租稅優惠，期間內證券交易所得免納所得稅。

孩子能改跟繼父姓嗎？兩岸法律判斷相反 律師揭關鍵在「是否引發糾紛」

兩岸跨海改姓風波：父母再婚下的子女姓氏與法律角力 一對因「奉子成婚」感情基礎不深的夫妻，離婚後，兒子由母親單獨監護扶養。一年後，母親再婚，兒子由繼父收養，在未告知生父的情況下，能否將兒子的姓氏改為繼

購入授權軟體 適用投資抵減

經濟部昨（27）日公布《產業創新條例》子法，在適用範圍方面，除配合母法新增人工智慧、節能減碳等，考量軟體訂閱制已成為普遍...

分次取得土地 優稅重申請

今年期地價稅繳納期限只到12月1日，財政部提醒民眾把握最後時間。屏東縣財稅局表示，每年地價稅開徵期間，常有民眾反映，同一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。