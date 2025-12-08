個人投資創投 要課最低稅負

為鼓勵支持新創事業發展，現行有限合夥創投事業可申請適用產業創新條例租稅優惠，期間內證券交易所得免納所得稅。

財政部日前預告，創投合夥人若為個人，其源自未上市公司股票等證券交易所得，須計入當年度個人基本所得額，也就是納入最低稅負制課稅。

符合產創條例第23條之1規定的有限合夥創投事業，自設立的會計年度起十年內，該創投合夥人所獲配的有限合夥盈餘，若屬於《所得稅法》所規定的證券交易所得，個人或總機構在我國境外營利事業的合夥人免納所得稅。

財政部官員解釋，現行《所得基本稅額條例》規定，若買賣未上市櫃股票交易所得，要計入個人最低稅負課稅，但現在符合產創條例中有限合夥創投事業中，歸課進個人所得部分中，有些是證券交易所得，為使課稅效果一致，此次預告特別再強調，若符合產創第23條之1的證券交易在歸課到個人所得後，仍要計入個人最低稅負。