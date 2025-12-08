快訊

新版產創投抵留意三重點 支出總額100萬至20億元 抵減方式二擇一

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
產創條例修法後，投資抵減（第10條之1）適用範圍擴及AI及節能減碳，支出上限提高至20億元。

產創條例修法後，投資抵減（第10條之1）適用範圍擴及AI及節能減碳，支出上限提高至20億元。財政部台北國稅局提醒，企業想適用新版產創條例投抵，應留意三重點，包含申請期間、投資時點認定及抵減方式。

根據新版產創條例，公司投資於自行使用的全新智慧機械、導入5G、資安產品或服務、AI產品或服務、節能減碳相關全新硬體、軟體、技術或技術服務之支出，符條件可適用投資抵減。

台北國稅局提醒，首先要留意申請期間，是至所得稅申報期間截止。國稅局指出，要適用產創投資抵減，須先向各中央目的事業主管機關提出具一定效益的投資計畫，並經專案核准，才能申請適用投抵。

依規定，公司或有限合夥事業若要申請適用投抵，應在辦理交貨當年度營所稅結算申報期間開始前四個月起，至申報期間截止日內，登錄經濟部所建置的申辦系統，依規定格式進行填報，並上傳投資計畫及支出項目等證明文件，同一課稅年度以申請一次為限。

舉例來說，2025年會計年度屬「曆年制」且適用投抵者，應在2026年1月起至5月間登入經濟部申辦系統提出申請。

其次在投資時點認定上，是以「交貨」當年度為準，在辦理當年度營所稅結算申報時，應依規定格式填報，並檢附相關文件，送請所在地的稅捐稽徵機關核定投抵稅額。

最後是抵減方式，國稅局提醒，公司投資支出總金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、20億元以下者，可從兩種抵減方式中選擇，一是按照支出金額5%限度內，抵減交貨當年度應納營所稅額，二是在支出金額3%限度內，自交貨當年度起三年內抵減各年度應納營所稅額。

依規定，抵減稅額以不超過當年度應納營所稅額30%為限，且抵減方式應於辦理交貨當年度營所稅結算申報時選定，於同一年度結算申報期間屆滿後不得變更。

