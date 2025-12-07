財部：創投事業合夥人證交所得 將計入個人基本所得

為扶植新創事業發展，現行有限合夥創投事業可申請適用產業創新條例租稅優惠，期間內證券交易所得免納所得稅，不過財政部日前預告，個人合夥人源自未上市公司股票等證券交易所得，將計入當年度個人基本所得額。

現行產創條例明定，符合規定的有限合夥創投事業，可向主管機關擇定適用產業創新條例第23條之1，自設立的會計年度起10年內，該創投合夥人所獲配的有限合夥盈餘，如果屬於所得稅法規定的證券交易所得，可免納所得稅。

想要適用這項租稅優惠的有限合夥創投必須符合一定條件，包括各年度資金運用在境內，加上投資在境內營運的外國公司金額，合計必須達到當年度實收出資總額的50%；同時自設立當年度至第5年度間，實收出資總額及累計投資新創金額均須符合各年度金額規定。

對於個人合夥人營利所得計算方式，財政部2日預告，源自交易未在證交所上市，或未在證券商營業處所買賣的公司，所發行或私募的股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利的證書等證券交易所得，應計入當年度個人基本所得額。

財政部補充，若發行或私募公司屬於主管機關核定的國內高風險新創事業公司，且交易時公司設立未滿5年，可免予計入個人基本所得額。

財政部說明，由於相關案件將首度於2026年5月申報所得稅時適用，攸關合夥人納稅義務，具急迫性；為儘速完成法制作業以利新制實施，預告期間定為14日，於2025年12月16日截止。