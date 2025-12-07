進口舊汽車核估新制 115年元旦上路

快訊

中央社／ 台北7日電

為使進口舊汽車完稅價格核估更為合理，財政部預告修正相關作業要點，若進口舊汽車在美國專業汽車評鑑機構凱利藍皮書（Kelley Blue Book）沒有批發價格相關資料，可依美國研究機構J.D.Power資料從低核估，新制將於明年1月1日起上路。

同時，為了簡化旅客因留學、公務或工作而攜回自用舊汽車核估作業，新作業要點增訂若在國外旅居超過1年，可提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及行車執照，並檢附旅居證明文件，以此計算折舊並核定完稅價格。

進口舊汽車需要依法繳納進口稅、貨物稅、營業稅、推廣貿易服務費等稅費，計算基礎為車輛的完稅價格，根據現行規定，若進口舊汽車沒有經海關核定同樣或類似新車的離岸價格，則會依照凱利藍皮書所列同年度、同廠牌且同車型新車價格，乘以依出廠年份訂定10%至65%的折舊率計算，接著加上運費及保險費，再乘以美元兌新台幣匯率，即可計算出完稅價格。

不過，在實務上可能遇到部分汽車廠牌沒辦法在凱利藍皮書查到新車批發價格狀況，導致無法適用從低核估規定，因此，財政部預告修正進口舊汽車核估作業要點，明定替代核估方式，以利實務執行。

財政部說明，若無法在凱利藍皮書查到相同型式年份新車批發價格，則會比較J.D.Power相同型式年份新車批發價扣減折舊後的價格，以及平均折抵換購價（Average Trade-In），從低核估；另考量新車批發價只能從線上版雜誌查得，新作業要點也刪除「舊汽車行情雜誌」等容易被誤解為紙本版本的文字。

新車 財政部 台幣匯率

