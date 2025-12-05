孩子能改跟繼父姓嗎？兩岸法律判斷相反 律師揭關鍵在「是否引發糾紛」

兩岸跨海改姓風波：父母再婚下的子女姓氏與法律角力

一對因「奉子成婚」感情基礎不深的夫妻，離婚後，兒子由母親單獨監護扶養。一年後，母親再婚，兒子由繼父收養，在未告知生父的情況下，能否將兒子的姓氏改為繼父的姓氏？

台灣法律：收養為前提，生父權利遭阻斷

根據臺灣《民法》的規定，改姓需以「被收養、撤銷收養或終止收養者」為前提。這項規範在實務上形成了對子女利益的保護機制。本案中，生母決定讓繼父收養兒子，一旦完成收養程序，生父與兒子之間的親子權利義務關係便告停止，生父無法再請求法院將兒子的姓氏改回原姓氏。

大陸法律：強調「糾紛」前提 法院可介入責令恢復

依大陸《民法典》規定，父或者母親擅自將子女姓氏改為繼母或繼父姓氏而引起糾紛的，應當責令恢復原姓氏。本案中母親因再婚而擅自改姓的行為，若因此引起糾紛，生父可依法訴請人民法院請求法院責令兒子恢復原姓氏。

兩岸律師楊軒廷呼籲：溝通是跨越法律鴻溝的金鑰

無論是身處臺灣或大陸，子女姓氏或身份的變更，均屬於涉及孩子未來身份認同和家庭關係的重大事項。父母不應利用法律的空隙或制度上的差異而擅自行動。應事先充分溝通並依法辦理，以避免後續爭議。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。